Lesznai Anna: Úri jogon
Hét határ rejti még azt
Kivel majd összeállnak
S már tudják nevét az úrnak
Már tudják útját a várnak -
Gyermeki sorban a lányok
Játszódva arra járnak.
Az első nászi éjjnek
Bár rongyos a ruhájuk
Dús prémű bársony ágyon
Vár ott harmatja rájuk.
Idegen izű mámor
Vár ott és ezüst serleg
- És úr lesz egyszer párja
A koldús lányseregnek.
Majd ha durva daróczban
Szitoksujtottan élnek
Télhozó őszön is még
Aggott anyák, regélnek
Dúsprémű nyoszolyáról
S az első csókos úrról.
Még ma is mennek mennek -
A hold tekint le rájuk -
Parancsoló urukhoz
A szűz fehér leányok.
Ki ki gyenge kezében
Viszi szűz fehér lelkét.
És sohasem felejtík
Hitvesi hideg ágyon
Hogy álomnyoszolyákon
Urukat megölelték.
Forrás: Nyugat 1910/1