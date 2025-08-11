Lesznai Anna: Úri jogon

Hét határ rejti még azt

Kivel majd összeállnak

S már tudják nevét az úrnak

Már tudják útját a várnak -

Gyermeki sorban a lányok

Játszódva arra járnak.



Az első nászi éjjnek

Bár rongyos a ruhájuk

Dús prémű bársony ágyon

Vár ott harmatja rájuk.

Idegen izű mámor

Vár ott és ezüst serleg

- És úr lesz egyszer párja

A koldús lányseregnek.



Majd ha durva daróczban

Szitoksujtottan élnek

Télhozó őszön is még

Aggott anyák, regélnek

Dúsprémű nyoszolyáról

S az első csókos úrról.



Még ma is mennek mennek -

A hold tekint le rájuk -

Parancsoló urukhoz

A szűz fehér leányok.

Ki ki gyenge kezében

Viszi szűz fehér lelkét.



És sohasem felejtík

Hitvesi hideg ágyon

Hogy álomnyoszolyákon

Urukat megölelték.

Forrás: Nyugat 1910/1