Marschalkó Lia: Ajánlás

E hang nemes kaland, hajlongó áhitat, illat,

Heves szimat, rímei vörösek, mint a nyers búzában

Izzó pipacs s ha csengenek, velük a nyár mulat!



E dal lelkem erén futott le, szivemnek szirma lett

S miként a tiszta tett, ártatlan kéz nyomán, kigyúlt egy

Halk mesének homlokán s ott villódzik simán!



E zene türkisz ékszerem, virradat, dús szivárvány, ha

Zeng: pogány hadad, márványba vésett gondolat, kettéhasad

S ajkamra száll a csend, hintázó vadgalamb!



E vers a vágy szövétneke, szirén, ibolyafény az éj csókot

Szitó hevén, ő a muzsika lombja, gyümölcs, melyet letép a bölcs,

Mikor a gyönyör: vad zenész, komor szemébe néz!

Forrás: Nyugat 1931/10