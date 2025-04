Nadányi Zoltán: Árvaság

Azt hittem, hallgatózol,

meghallod azt a dalt

és még halkabbra fogtam

a hangom, csak te halld.



Azt hittem leskelődöl,

forró nyárdélután

a nád közt meztelen vagy.

Ledobtam a ruhám.



Azt hittem, várakoztatsz,

nem elég perzselő

a nyár még és a szomjam,

azért nem lépsz elő.



Azt hittem, itt se vagy még,

hosszú az út nagyon,

te térdig hóban állsz most,

én meg égő napon.



Azt hittem, rámtalálsz majd,

azért élsz, csak azért

és hogy mindenki másnak

szava bánt, hangja sért.



Azt hittem, a szemed kék,

a hajad színarany,

a melled rózsabimbó,

viharban nyugtalan.



És szép hosszú a lábad,

hajlós a derekad

s a szíved éppen arra

való, hogy nekem add.



Keresel is, meg vársz is.

Én is kerestelek

és vártalak és múltak

üres nyarak, telek.



Tudom már, jaj, tudom már,

nem vársz, nem keresel,

világra se születtél,

nem vagy és nem leszel.

Forrás: Nadányi Zoltán összegyűjtött versei

Nyitóképen: Caspar David Friedrich: Vándor a Ködtenger felett (1818)