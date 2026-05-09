Nemes Nagy Ágnes: Az ismeret

I.

Csak egy marad meg, semmi más:

a tiszta ismeret.

Nem ismeret, csak szomjuság,

mely mind felé vezet.

Nem szomjúság, csak rettegés,

mely oldalamba kap –

rettenthetetlen rettegés!

Hegyezd lándzsáidat.

II.

A rettegés s az ismeret közt

mint hídbolt görnyedek,

rendítenek, eleven eszközt,

a tárgyak, szellemek.

A félelem sötét öléből

egy hídra vetve rá,

fut rajtam nemzet, álom, élő,

de mind hová, hová?

III.

Mint szomjas kentaurokon,

kiket a vágy feszít,

a hátgerincem, homlokom

mind íves, csupa híd.

Lábam előtt, lábam felett

elúszik a folyam,

de mily partok, de mily szelek

borzolják bő hajam?

IV.

Borzolják? Élek? Nem tudom már.

Elold felleg, folyó,

köd úszik foszló partjaimnál,

a híd lebeg: hajó.

S csak bordaíven, roppanáson

tapintom tűnt nyomát;

a rém, a vágy, a cél, e három –

s marad csak egy: a vágy.