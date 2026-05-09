Közlekedésbiztonsági hetet hirdettek Kárpátalján

Az Ukrán Állami Közlekedésbiztonsági Szolgálat május 11-e és 17-e között hajtja végre az éves közlekedésbiztonsági hét első szakaszát a közúti személy- és áruszállítás területén.

Az intézkedések célja a közlekedésbiztonság szintjének növelése, a közúti balesetek megelőzése és a közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályok betartásának biztosítása.

A hét során különös figyelmet fordítanak:

a járművek műszaki állapotára;

a járművezetők utazás előtti orvosi vizsgálatának, és a járművek utazás utáni műszaki ellenőrzésének elvégzésére;

a járművezetők munka- és pihenő idejének betartására;

a járművek megfelelő tárolásának biztosítására speciálisan kialakított helyeken;

a buszos személyszállítás megszervezésére vonatkozó követelmények betartására;

a nemzetközi személyszállítás feltételeinek teljesítésére, különös tekintettel az útvonalra és a menetrendre;

a veszélyes árukat, beleértve az üzemanyagot és kenőanyagokat szállító járművezetők ellenőrzésére.

A közlekedésbiztonsági szolgálat felszólítja a közúti fuvarozókat és a sofőröket, hogy felelősségteljesen tartsák be a törvényi előírásokat, mivel a közúti biztonság a szállítási folyamatban részt vevők közös felelőssége.

