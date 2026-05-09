Meleg, tavaszias idő várható hétvégén

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ jelentése szerint napos, meleg időre számíthatunk a hétvégén megyénkben. Jelentős csapadék kialakulása nem valószínű, napközben 24 °C-ig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

Május 9-én, szombaton felhős időre van kilátás, gyenge eső csak az esti órákban lehetséges a megye keleti részén. Az északi szél 5-10 m/s erősségű lesz. A levegő hőmérséklete éjszaka 5-10 °C között alakul, napközben 19-23 °C lehet.

Május 10-én, vasárnap részben felhős időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. Az 5-10 m/s erősségű szél északnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4-9 °C között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19-24 °C lesz.

A hegyvidéki területeken alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Ott legfeljebb 12-17 °C lesz.

Kárpátalja.ma