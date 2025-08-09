Nemes Nagy Ágnes: Hadijelvény

Mint iszap, gyönge hegy belébe málló,

mely önmagától főve körbe fortyog,

mint visszafogatott nagy húsdaráló,

mely befelé nyel minden tömör kortyot –

így szívja, őrli elmém a világot.

Hasonlatokban őrli: roncsot ér.

S az elme: rész helyett egészre hágott,

s a rész ölén katlanba hull a tér.

Dúlt katlan! Tört anyag! Micsoda mérték

képes kiszűrni pontos csapadékod?

Mily tükör lát folyékony, sima ércként?

Hűlő szerelmek? isten? étel? ész-ok?

Mint légy szeme: ezer tükör a bőröm,

a viszonyulás prizmás kínja köt,

s nem törhetem szét, mert e kín az őröm

a sík halál, s kerek téboly között.

A negyvenezer kilométeres föld

agyam csigáján gördül egyre beljebb –

micsoda állam ad védeni testőrt?

Micsoda orvos mely igéje ment meg?

Csontom feszül; a harc lényem falán,

de hullva is, akár a hadijelvényt,

magasra tartom széttört koponyám!