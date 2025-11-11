Őri István: A fa éneke a lehulló levélhez

elengedlek…



most menj,

s ha messze jársz is,

azért üzenj,

mert én itt maradok,

nem mozdulhatok

ez a dolgom:

várakozok

a télre,

a fehérbársony létre,

míg te a messzeföldet járod…

itt várok rád,

hogy visszatérj,

mert én anyád vagyok,

s szerelmes párod…

mesélj majd,

merre jártál

s hogy te is úgy vártál

engem,

mint én téged?

számoltad-e a perceket?

s amikor álmodtál

virágos rétet,

emlékeztél-e rám,

ki e rét fölé borul,

ki alatt hűs az árny

és megpihen a vándor,

ha az est ráalkonyul?

mesélj az álmaidról,

miket a puha avar adott neked

ugye nem fáztál

a bársony hó alatt,

ugye nem bántott

a zord téli üzenet?



itt vagy ágaim alatt,

mégis oly távol…

s bár létünk tűnő pillanat,

állnom kell helyemen,

vigyáznom rád,

testvéreidre,

és a rétre is,

hogy amikor

a Fénykirály

újra életre kel,

és a Tavasztündér

már közel,

felemeljelek,

ébresszem

gyengéd álomlétedet,

hogy sarjadj ki újra ágamon

s adj nekem

új tavaszt,

új Életet.

