Radnóti Miklós: Hajnaltól éjfélig

Istenhegyi jegyzetek

RÖVIDEN

Barátaim, ha rövid a papír

az ember akkor apró verset ír;

higgyétek el, a rövid is elég,

meghalok, s úgyis minden töredék.



HAJNAL

A szálló porban az úton

még csak a hajnali szél kanyarog.

Övig mezítlen férfiak

állnak a fényben arany patakok

partján s aranyban mosdanak.

Csattan a víz, tele füttyel a táj

s fenn a hegyen tüzeket rak a nap.



A HÁZ ELŐTT

A világot már nem érted,

s nem tudod, hogy téged itt ki értett.

Esni kezd s a sarkon egy

kövér asszonnyal trécsel egy

kisértet.



LAPSZÉLRE

Fejem fölött a vén tetőben

szú gondolkodik, majd rágni kezd.

S finom fehér fapor pereg

a versre, melyhez épp

egy-egy szállongó sort vetek.



GYERMEKKORI EMLÉK

Hogy kínáljanak itt, azt sose várd,

jobbra a konyha, kérj magadnak, –

bíztat rokonom, a jó Eduárd.

S én kérek, ujra kérek s nagy kerek,

zsírba mártogatott kenyerekkel

settengek és a konyha-némberek

szivét lágyítva hangosan nyelek.



NYOLC ÓRA

Felcsillan az alkonyi kéken a Vénusz

s máris jön a hold.

Hintázik az alma sötéten az ágon,

szél söpri a port.

Készülj. Egyedül, egyedül esel át

a halálon.



KÉSŐBB

(SÍRFELIRAT)

Csak éltem itt, szegényen s jámboran,

míg végül elástak ide.

Sosem feledtem el, hogy meghalok:

ime.



S MAJD ÍGY TÜNŐDÖM…?

Éltem, de élni mindig élhetetlen voltam és

előre tudtam, eltemetnek végül itt,

s hogy évre év rakódik, rögre rög és kőre kő,

hogy lenn a test megárad és a férges, hűs

sötétben fázik majd a csont is meztelen.

Hogy fenn a művemen motoz a surrogó idő,

s mélyebbre süppedek le majd a föld alatt,

mind tudtam én. De mondd, a mű, – az megmaradt?



ESTE LETT

Este lett a vén tető aszú

fájában alszik most a szú.

S a ringató homályban ringó

virágon dongat még a dongó.

Szárnyukba rejtik csőrük a libák,

szagosat fú felém egy jázminág.



BŰNTUDAT

Ringóra dongó.

Leírtam s nem merek

felnézni most. Csak várok és sunyítok;

kezemre ütnek-é a régi mesterek?



ÉJI MOZGOLÓDÁS

Halálra rémiti

a rég alvó fasort

egy felriadt kuvik.

A tócsa loccsan és a hold

a víz alá bukik.



ÉJFÉLI VIHAR

Szél tombol a kertben, egy ág leszakadt, a sikongás

felhallik egészen a házig.

Erdőkön a síkos avarban a hófogu farkas

gyorslábu kis őzre vadászik.

1938