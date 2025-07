Reichard Piroska: Nyár

Még fogva tartott a város varázsa,

a kábitó versengő rohanás,

még reszketett bennem a küzdelem láza,

ideges nevetés, fáradt zokogás,

még hittem, hogy ott a zajba találom

egy percbe szorítva be a végtelent,

s nesztelen, zsongitva, mint egy álom,

jött az üde tiszta falusi csend — — —



Mesék bubája hullt reám titokba',

hogy most értem a madarak szavát?

s értem, mit susog a fák üde lombja

s illatlelkével mit mond a virág — — —

Máskor a nagy világgal nézek szembe

s most mindent elfedez néhány falomb,

máskor vad zsivaj tör a fülembe

s most hallgatom, hogy a csendbe mi zsong



Minden kérdésre válasz e csend?

nyugtalan sóvárgásra felelet?

s ha a lélek ily álmodva pihent:

a régi küzdelem újra jöhet?

s ha újra sikongva hajszol az élet

s minden egy rémes szomorú talány:

áthajlik a múltból majd e fa lombja

s vigaszul átcsendül e csalogány? — — -

Forrás: Az életen kívül

