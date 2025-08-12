Reményik Sándor: Szülőházam

A szülőházam előtt elmegyek,

Mit is jelenthet ez a ház nekem?

Bár egy városban élünk ő meg én:

Két rácsablakos komor idegen,

Mi nem ismertük egymást sohasem.

Ő hányszor mentem el előtte már!

Észre se vettem, – egy emlék-sugár,

Egy sejtelem-híd sem köt vele össze.

Születtem benne – ennyi az egész.

Szüleim otthonuknak sátorát

Elvitték onnan. Emléktelen ködben

Vittek az ódon kőküszöbön át.

Később mutogatták: a szülőházad.

Azóta hányszor megyek el előtte.

Rámnéznek a vasrácsos ablakok.

S egy kérdés mégis összekapcsol vélük:

Hol lesz a ház, amelyben meghalok?