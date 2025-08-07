Sági Márta: Számolni

Mire kellene gondolnom, ha

nem számolnék folyton, mindent: az

óraketyegést, ahogy gyors-egyenletesen fennek össze

fölöttem

két csengőt

késpengét

halálom percére élesitik őket -

mire kellene gondolnom, ha nem számolnám

az ujjaimat, be-behajtva végigzongorázva hamar,

s a fogaimat, izlelve-tapogatva,

a lépteimet

és lélekzetem-érverésem halk, konok

muzsikáját:

egy meg egy meg egy meg egy meg egy -

mire gondolnék, ha utját nem állná

hosszu-hosszu imám, a Számok

Miatyánkja,

ez a távoltartó-kiszorító végnélkül hadart

rémült Tiltás, mire, ha meg nem törne

e sok hegyes

egyes

szöges drótsövényén -

jaj

ha most elhallgatnék

a csend növő résén át mi ugrana rám,

mélyebbfogu, mint

Szégyenem, Halálfélelmem és

vadállat Büneim zsufolt

fekete nyája, mely idebent szorong velem,

bekeritve, mindnek

foga-karma husomban - oh még

mire gondolnék, veszendő Lélek,

kire,

kinek kinek kinek az emléke

szaggat szét, most, ebben a

rettenetes egyetlenegy percben, ha

abbahagyom?

Forrás: Nyugat 1932/6

Nyitókép: illusztráció, Pixabay