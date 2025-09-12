Sz. Kárpáthy Kata: megálló

megint csak várok

tizenkét percet a buszra

napokat a hétvégéig

heteket a következő dobásra

hogy történjen valami

mint 2018-ban

folyton úton lenni még mindig jobb

mint egy sötét peronon ácsingózni

és lesni az alagutat hátha

fel kellene már jönnöm

a valóság nevű aluljáróból

a megkeseredés nem nekem való

rettegek a szembenézéssel

hogy mostantól a befásultság

a kilátástalanság az unottság

a szürkeség az undor a közöny

és az üresség marad a menün

nyílik a buszajtó

felszállok fizetek leülök megyek

hülye leszek leszállni

mégis megteszem

az élet megint megtörténik

és én megint lemaradok róla

Forrás: Együtt folyóirat 2025/4