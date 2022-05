Szabó Lőrinc: Biztató a tavaszban

Töröld könnyed, gyűrd le fájdalmadat,

te nem azért vagy, hogy odaragadj

ügyhöz, multhoz, amely nem a tiéd,

és dac poshasszon és keserüség.

Kaptál ütleget, kaptál eleget

(légy keresztyén s mondd: érdemelteket,

s könnyűlsz tőle!)… Most ne vélt igazad

emlegesd, s ne a hibát, a zavart

(az benned is volt!): nézd a rétet, a

nagy fényt, a Feltámadást!… Tavasza

jött újra a földednek: nézd, a nép

dolgozik, szépűl város és vidék:

nem árt, hogy eltűnt sok gőg, régi copf,

s jobb lesz a jó, ha te is akarod,

ha igazán:… másét és magadét,

úgy gyógyítod ama ezer sebét,

ha az csordítja megnyugvó szived,

ami sosem elég, a Szeretet!