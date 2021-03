Szabó Lőrinc: Élet

Érdemes lesz? érdemes volt?

Görbe, ami egyenes volt.

Hol van erő és szerencse?

Mi taszít ki? Ki vezet be?

Tőle, hozzá, benne, érte,

nála, néki, mégse, mért ne,

ide, onnan, ott is, itt se

majd ha, már most, úgy is, így se,

mindig, egyszer, érthetetlen,

jaj, tovább, nem, az se, nem, nem,

néha mégis, soha többé,

véle, oda, mindörökké:

mennyi megnyílt s elveszett út,

mennyi csapda, mennyi zegzug,

halni lassan, ölni gyorsan,

bent a szívben, kint a sorsban,

s úgy hinni, hogy győztes – vesztes,

eljutunk az egyeneshez:

érdemes volt? érdemes lesz?