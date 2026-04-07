Szabó Lőrinc: Itt vagy itthon!

Szinte roskadnak a gyümölcsfák,

fekszem hűs lugasuk alatt,

mindegyik egy kis zöld menyország,

és nézem a madarakat.



Dél óta fekszem mozdulatlan,

csak a szemem jár szerteszét;

rigó rebben, vele röpűlök,

fütyül, fütyülöm énekét.



Fölöttem egy kis cinke végzi

légtornász mutatványait,

új diót bont amott a harkály,

a fecske rajban búcsuzik.



Suhogva, zengve, csicseregve

ujjong körül a délután;

az undor elől menekültem

s megváltó béke várt reám.



Az ember elől menekültem,

hívtak a madarak, a fák,

és most lassan kilop magamból

e füttyös, tiszta túlvilág.



Mintha süllyednék, vagy repülnék,

oly könnyű vagyok, oly nehéz,

minden érzékemet behúnyja

a csodálkozó feledés.



Mintha halálom volna, oly nagy

e boldogság, oly igazi:

nem bírja el gyönyörüségét,

olyan új s idegen neki:



és költöget: alvó zenéje

az éber szókat keresi:

boldogság, hogy lehetne mindezt

valakinek elmondani:



valakinek, a hihetetlent,

valakinek, akárkinek,

nem is szóval, – egy szembe nézni,

megfogni némán egy kezet!



S mint mikor egy szomoru ember,

kit jó hír nem várt sohasem,

sírni kezd valami örömtől

boldogan és gyerekesen,



vagy, mint ha fojt a megdagadt szív

s indul az oldó áradás,

hirtelen felébreszt egy édes

és nyugodt megaláztatás:



az ember elől menekültem

és mikor kellett valaki,

mégis csak az embert idézték

lelkes magányom szavai.



Kétszer magány, hogy mint magamba,

fajtámba is zárva vagyok,

gyűlöletes e dupla börtön,

de minden más kitagadott:



ember vagyok és kell a csorda,

oda kell bújni melegért,

kell a meggyűlölt rokon-állat,

mely valahogy mégis megért.



És már megyek, vissza a völgybe.

Visznek gyors órák útjai – –

Falu; már itt a város; este,

emberek, harsog a mozi;



olcsó kéj, plakát, rajta démon,

amint bugyira vetkezik…

– Tetszik, nem tetszik, itt vagy itthon,

próbáld meg és légy boldog itt!

