Szabó Lőrinc: Itt vagy itthon!
Szinte roskadnak a gyümölcsfák,
fekszem hűs lugasuk alatt,
mindegyik egy kis zöld menyország,
és nézem a madarakat.
Dél óta fekszem mozdulatlan,
csak a szemem jár szerteszét;
rigó rebben, vele röpűlök,
fütyül, fütyülöm énekét.
Fölöttem egy kis cinke végzi
légtornász mutatványait,
új diót bont amott a harkály,
a fecske rajban búcsuzik.
Suhogva, zengve, csicseregve
ujjong körül a délután;
az undor elől menekültem
s megváltó béke várt reám.
Az ember elől menekültem,
hívtak a madarak, a fák,
és most lassan kilop magamból
e füttyös, tiszta túlvilág.
Mintha süllyednék, vagy repülnék,
oly könnyű vagyok, oly nehéz,
minden érzékemet behúnyja
a csodálkozó feledés.
Mintha halálom volna, oly nagy
e boldogság, oly igazi:
nem bírja el gyönyörüségét,
olyan új s idegen neki:
és költöget: alvó zenéje
az éber szókat keresi:
boldogság, hogy lehetne mindezt
valakinek elmondani:
valakinek, a hihetetlent,
valakinek, akárkinek,
nem is szóval, – egy szembe nézni,
megfogni némán egy kezet!
S mint mikor egy szomoru ember,
kit jó hír nem várt sohasem,
sírni kezd valami örömtől
boldogan és gyerekesen,
vagy, mint ha fojt a megdagadt szív
s indul az oldó áradás,
hirtelen felébreszt egy édes
és nyugodt megaláztatás:
az ember elől menekültem
és mikor kellett valaki,
mégis csak az embert idézték
lelkes magányom szavai.
Kétszer magány, hogy mint magamba,
fajtámba is zárva vagyok,
gyűlöletes e dupla börtön,
de minden más kitagadott:
ember vagyok és kell a csorda,
oda kell bújni melegért,
kell a meggyűlölt rokon-állat,
mely valahogy mégis megért.
És már megyek, vissza a völgybe.
Visznek gyors órák útjai – –
Falu; már itt a város; este,
emberek, harsog a mozi;
olcsó kéj, plakát, rajta démon,
amint bugyira vetkezik…
– Tetszik, nem tetszik, itt vagy itthon,
próbáld meg és légy boldog itt!
Forrás: konyvtar.dia.hu