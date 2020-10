Szabó Lőrinc: Őszi fák

Láttalak, lomb, mikor születtél,

fiatalon!

Mint kívül a gesztenyefák,

ép oly magas az ablakom:

az ablakot a kék tavaszban

zöld ujjongásod lengte be

s még ráncos volt minden kis leveled,

mint az újszülöttek keze.

Ráncos vagy most is, gesztenyelomb,

ráncos megint,

mint bőr vagy öreg papír zörögsz,

ha a szél megráz odakint,

de ha fele kincsed lent röpül is

a földön ide-oda,

még beragyogsz az ablakomon,

gesztenyefáim aranya.

Beragyogsz: ha kisüt a nap,

ezer meg ezer kis kezed

egyenkint markolja a fát

és fölgyújtja a végső perceket:

gyönyörű vagy! S akármilyen

reménytelen,

ez a tékozló szépség, ez a dac

tetszik nekem.

Örökké kellene élni, de

ha nem lehet,

küzdj bátran és búcsúzz vígan:

így veszni szebb;

küzdj és örülj s hogy buksz, nyugodj

büszkén bele, –

arany voltál, szemét leszel,

szépség szemete.

Küzdj s tékozolj! Arany levél,

halál lepkéje, gyúlj ki, szállj!

Most ég el a nyár, és nem is

szomorú ez a szép halál.

Küzdj s tékozolj! Ne bánd, milyen sírt

ígér a szél s az út sara:

ragyogj, őszi lomb! – Bárcsak én is

így pusztulnék el valaha.