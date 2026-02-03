Szabó Lőrinc: Színház a gyerekszobában

„Zöld lábán táncol a kék ibolya!”,

perdűlt elém kislányom, Klárika,

s forgott, dalolt, mint egykor az anyám.

Látta az őszt, s: „Levelek hullanak”,

mondta rímben „egyszárnyú madarak!”

„Mért egyszárnyúak?” – „Hát mert oly sután

forognak!” Csak néztem rá. Este, ha

aludni készült, s átjött Julia

néni, s az öreg Anna is beült,

az egész család mint színházba gyűlt

köréje, zsámolyokra, s a mesét

hallgattuk, amit rögtönzött, az egy-

ujjnyikat s a százmétereseket;

vagy én olvastam a Gilgamesét,

Undinét és Szun Vu-Kungot… Talán

ötéves volt… „S most: vége!”… Taps után

– „Szervusztok!” – a takaróiba bújt

– „mint héjába az alma” – s elaludt.

