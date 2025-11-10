Szalai Borbála: Őrködő csillagok

Az öreg Hold fönn az égen

már jó messze baktatott,

mire sorban felébredtek

körötte a csillagok.

Tündökölve sziporkáztak

a parányi mécsesek,

talán éppen vetélkedtek,

melyiküknek fénye szebb.

Minden este akkor keltek,

mikor a Nap lebukott,

nem csoda, hogy életükben

sosem látták a Napot.

Hát egy éjjel, őszi éjjel

három csillag mit csinált:

a keleti égbolt szélén

összedugta buksiját.

Sugdolóztak, tanakodtak,

szövögették tervüket:

ébren várják be a hajnalt,

le nem hunyják szemüket.

Mikor reggel munkába áll,

meglesik majd a Napot,

hadd lássák már egyszer ők is,

ők, az éji csillagok.

Strázsált ám a három csillag,

kitartóan őrködött,

egyre leste, mikor bukkan

föl a Nap a Föld fölött…

Csakhogy mire jött a hajnal

s halvány fénye szertefolyt,

a három kis őrszem közül

kettő, bizony, bóbiskolt.

A harmadik álmot űzve

egyet-egyet pislogott.

– Nemsokára itt a reggel!

Meg kell látnom a Napot!…

Ám erősebb volt az álom,

s a kis mécses kialudt…

Épp amikor az új reggel

a Nap előtt tárt kaput…

