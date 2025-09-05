Szendrey Júlia: Élni vagy meghalni!

Nem élet ez, nem, kínzóbb a halálnál,

Én élni vagy meghalni akarok,

Ott a hegycsúcson szívni be a léget,

Itt e szűk völgyben én megfúladok!

Nem tespedés, nem tengés, mire vágyom,

Tudni hogy élek, és érezni ezt;

Zárt levegőben elalél a szellem,

S az ember nem más, mint állati test.

Vihart és szélvészt forró homlokomnak,

Langy szellő nékem enyhülést nem ad,

Szememről csak ott oszlik a homály, hol

Cikázni látom a villámokat.

Föl a sziklára, hol sasok tanyáznak,

Merész röptük oly lélekemelő;

Lenn csúszó férgek, sziszegő kígyók közt

Élni vagy halni egyként leverő. –

Oh, jaj nekem, hogy ezeket gondolni,

És a mi több, kimondani merem:

Csak egy pillantás, s a kigyók marását

És fulánkját szivemben érezem!…