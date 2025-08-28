Szent Ágoston: Psalmusa az eretnekek ellen
Mind, akik Békére vágytok, nézzétek az Igazságot!
A bünöknek sokasága a hivőket megzavarja.
Azért intett az Úr minket figyelmeztetni akarva,
mondván: Mint kivetett háló a Mennyeknek birodalma,
mely felé gyűl mindenünnen millió hal, vegyes fajta,
akiket szétválogatni kivontak a tengerpartra,
jót bárkába gyűjtve, rosszat visszadobva tengerzajba.
Evangélium tudója, reszkess ezt a példát hallva!
Lásd, az Egyház az a háló, tenger a világ viharja;
jó ember és gonosz ember benne a hal, vegyes fajta,
kik világ végén szétválnak s ott lesz majd a tenger partja.
Aki a tengert imádja, az a Hálót szétszakajtja:
sohse jut szentek honába, ahol vár a Gyűjtősajka.
Mind kik a Békére vágytok, nézzétek az Igazságot!
Babits Mihály fordítása
Forrás: Arcanum
Nyitóképen: Sandro Botticelli Szent Ágoston című festménye