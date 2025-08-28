Szent Ágoston: Psalmusa az eretnekek ellen

Mind, akik Békére vágytok, nézzétek az Igazságot!



A bünöknek sokasága a hivőket megzavarja.

Azért intett az Úr minket figyelmeztetni akarva,

mondván: Mint kivetett háló a Mennyeknek birodalma,

mely felé gyűl mindenünnen millió hal, vegyes fajta,

akiket szétválogatni kivontak a tengerpartra,

jót bárkába gyűjtve, rosszat visszadobva tengerzajba.

Evangélium tudója, reszkess ezt a példát hallva!

Lásd, az Egyház az a háló, tenger a világ viharja;

jó ember és gonosz ember benne a hal, vegyes fajta,

kik világ végén szétválnak s ott lesz majd a tenger partja.

Aki a tengert imádja, az a Hálót szétszakajtja:

sohse jut szentek honába, ahol vár a Gyűjtősajka.



Mind kik a Békére vágytok, nézzétek az Igazságot!

Babits Mihály fordítása

Forrás: Arcanum

Nyitóképen: Sandro Botticelli Szent Ágoston című festménye