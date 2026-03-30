Óh titkos és kegyetlen reggel…

Még visszafele húz az álmom,

Hogy egyszerre a nyoszolyámon

Fekszem bámész nyitott szemekkel.

Ezek a drága, fájó percek…

A folyosón ketten beszélnek,

Jaj, rám zuhant megint az élet,

Jaj, hogy aludnám még egy verset.

Nyujtózni a két gyönge karral…

Lenn egy zárt hintó sietett el

Szépséggel, kincscsel, asszonytesttel –

Nyújtózom és a két ló nyargal.

A nap a zászlóját kitűzte…

A szívemből feljön a bánat,

Száll, száll, mint egy hangtalan háznak

Messze elnyúló kéményfüstje.

Forrás: Nyugat 1908/10

Nyitókép: Film Színház Muzsika, 1981