Szép Ernő

Szép Ernő: Reggeli vers

Óh titkos és kegyetlen reggel…
Még visszafele húz az álmom,
Hogy egyszerre a nyoszolyámon
Fekszem bámész nyitott szemekkel.

Ezek a drága, fájó percek…
A folyosón ketten beszélnek,
Jaj, rám zuhant megint az élet,
Jaj, hogy aludnám még egy verset.

Nyujtózni a két gyönge karral…
Lenn egy zárt hintó sietett el
Szépséggel, kincscsel, asszonytesttel –
Nyújtózom és a két ló nyargal.

A nap a zászlóját kitűzte…
A szívemből feljön a bánat,
Száll, száll, mint egy hangtalan háznak
Messze elnyúló kéményfüstje.

Forrás: Nyugat 1908/10

