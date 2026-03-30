Szép Ernő: Reggeli vers
Óh titkos és kegyetlen reggel…
Még visszafele húz az álmom,
Hogy egyszerre a nyoszolyámon
Fekszem bámész nyitott szemekkel.
Ezek a drága, fájó percek…
A folyosón ketten beszélnek,
Jaj, rám zuhant megint az élet,
Jaj, hogy aludnám még egy verset.
Nyujtózni a két gyönge karral…
Lenn egy zárt hintó sietett el
Szépséggel, kincscsel, asszonytesttel –
Nyújtózom és a két ló nyargal.
A nap a zászlóját kitűzte…
A szívemből feljön a bánat,
Száll, száll, mint egy hangtalan háznak
Messze elnyúló kéményfüstje.
Forrás: Nyugat 1908/10
Nyitókép: Film Színház Muzsika, 1981