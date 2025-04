Tóth Árpád: Örök tavaszban járnék

Örök tavaszban járnék, mikor a rügyek barna

Résén az új levél görbűl már szeliden

Mint enyhe nap verőjén ha kismacska pihen

S bársony talpából lágyan ferdűl ki gyenge karma...



Tavaszban, amikor a hősugár se karmol,

Csak mintha illatos közelű szűzkisasszony

Csiklándná pajkosan lágy fűszállal az arcom:

A zsenge napsugár, mely barnára se kormol...



Reggeltől estelig a friss erdőbe járnék,

Amíg a vídám alkony, mely halk sipon dudolgat,

Mint arany sapkát dobná a magasba a holdat,

S kék csipkével beszegné az utakat az árnyék...



Sokat botanizálnék, nem lenne semmi gondom,

Lesném a fák alatt a gyöngyvirág szerelmét,

Ballagó bogarat kék párjához terelnék,

S a pók kötélhágcsóit csodálnám a falombon...



Olvasnék, eltünődve: mily finom, furcsa műszer

A költő tolla, mely amíg betűket rajzol

A néma vonalakból milyen tündéri jaj szól:

Szeizmográf, mely bús rengést szelíd cikkcakkba fűz fel...



S elfáradnék s nem kéne zsongító mérgű vegyszer

Hogy alhassam, puhán elringatna a pázsit,

S megálmodnám a tündérleányok arcvonásit,

Milyen lesz, amelyik hozzám szökik el egyszer...



S ocsúdva, messzinéznék a kék fátylú oromra:

Jön-e már kedvesem s mivel várjam s hogyan?

Dús rózsakoszorúval övezzem-e hajam,

Vagy tépve levelenként hintsem arany boromba?



Oh jaj, jaj, édes ábránd, mézes bor, balga mámor,

De keserű utánad az árva lélek íze,

Elég már... bús aranyfüst az álmok dőre dísze,

S a józanúlt agy újra hűs kétszerkettőt számol...



Bocsásd meg nékem, Élet, te sok jajjal kemény,

Az álmokat, de lásd, oly jó ha még terem

Pár ábránd, elfeledni: ezer fejszés teren

Mint ritkúl drága erdőnk: ember, hit és remény...



Hadd zengjen még a költő ábrándot, vígaszt, halkat,

Magának s másnak is: körűl sok dermedt társa,

Mint erdőn a szelíd ezüst zenéjü hársfa

Susog az éjben is, ha a többi fa hallgat...

Forrás: Nyugat 1917/19