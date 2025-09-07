Vári Fábián László: Ördögszekér

Ördögszekér, ördögszekér,

honnan hajtott ide a szél?

Hol edzették tengelyedet,

s programozták drónlelkedet?

Míg a hadak útját róttad,

hány lánctalp szakadt le rólad,

mit ír minderről a gyarló,

füstös fedélzeti napló?

Számoltad a mérföldeket,

hánnyal taszított a hátszél?

Hány reaktív lövedéktől

mentett meg a homlokpáncél?

Mily poklokon űzött átal

haduradnak tűzostora,

mennykőparádék idején

hány kocsisod veszett oda?

Ördögszekér, ördögszekér,

Donbász felől jött az a szél,

nyolc égtájból éppen ide,

hol ezret ver a föld szive.

Előbb-utóbb csak meghasad,

befogadja a sok vasat,

elsiratja Ukrániát,

eltékozolt sok szép fiát.

