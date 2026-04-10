Anyák napi versíró és fotópályázat
A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ anyák napi versíró versenyt és fotópályázatot hirdet, melyre a két témában együtt és külön-külön is lehet nevezni.
Versíró verseny
A versíró versenyre az édesanyákhoz és az anyák napjához köthető lírai alkotásokat várunk.
Pályázat feltételek:
– Bárki pályázhat, nincs életkori megkötés.
– Műfaj: líra (vers, költemény, szabadvers, prózavers)
– Egy pályázó egy művet küldhet be
– A beküldött műnek az anyaság vagy az anyák napja témájához kell kapcsolódnia
– Csak saját, eddig máshol nem publikált műve lehet pályázni
– A beküldőnek fel kell tüntetni a nevét, az életkorát, a lakcímét, a telefonszámát és az email-címét.
Beküldési határidő: 2026. április 15.
Díjazás:
A legjobb alkotások díjazásban (értékes ajándékokban) részesülnek, továbbá megjelennek a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ kiadványában.
Fotópályázat
A fotópályázatra olyan régi (1980 előtt készült), Kárpátalján készült fényképeket várunk, melyek témája az édesanyákhoz és az anyák napjához köthető. Kifejezi az anyai szeretetet, gondoskodást.
Pályázat feltételek:
– Bárki pályázhat, nincs életkori megkötés.
– Műfaj: fénykép
– Egy pályázó egy fotót küldhet be
– A beküldött fotónak az anyaság vagy az anyák napja témájához kell kapcsolódnia
– Amennyiben lehetséges, fel kell tüntetni a fotó készítésének helyét, idejét, valamint a felvételen szereplő témát és személyeket.
Beküldési határidő: 2026. április 15.
Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: LINK. Kérjük, hogy a verseket és a fényképeket is ezen a felületen keresztül töltsék fel! Amennyiben technikai problémába ütköznek, kérjük, jelezzék azt a karpataljai.nepfoiskola@gmail.com e-mail címen.
Díjazás:
