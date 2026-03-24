Április elejéig tart a jelentkezés a Lázár Ervin Program következő tanévére

Április 8-ig jelentkezhetnek az előadó-művészeti szervezetek és alkotók a Lázár Ervin Program 2026/2027-es tanévére – tájékoztatta a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a program célja, hogy lakóhelytől és szociális háttértől függetlenül minden általános iskolás korú gyermek számára elérhetővé tegye a magas színvonalú színházi, zenei, tánc- és cirkuszművészeti élményeket. A kezdeményezés kiemelt feladata a nemzeti identitás erősítése és a kulturális értékek átörökítése a következő nemzedékek számára.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. felhívására hatósági nyilvántartásban szereplő előadó-művészeti szervezetek, valamint egyéni vállalkozóként tevékenykedő alkotók nyújthatják be pályázatukat.

A Program különböző korosztályoknak szóló produkciókat kínál: színház-, bábszínház-, tánc-, komolyzene-, cirkusz- és népzene-előadásokat, amelyek oktatási intézményekben, színházakban vagy kiemelt kultúrstratégiai helyszíneken is megvalósulhatnak – írták.

A jelentkezési időszak április 8-án 16 óráig tart. A pályázókat legkésőbb április 27-éig értesítik az eredményről.

A pályázók a https://lep.deryneprogram.hu/regisztracio/ oldalon nyújthatják be anyagaikat, további tájékoztatás pedig a lep@deryneprogram.hu e-mail címen kérhető.

