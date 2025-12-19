2026-ban is folytatódik a Csoóri Sándor Program

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) 2026-ra is meghirdeti a Csoóri Sándor Programot, amely a Kárpát-medence teljes területén támogatja a népi kultúra élő közösségeit. 1,9 milliárd forintos keret, vissza nem térítendő támogatás és széles pályázói kör várja a népi kultúra közösségeit a Kárpát-medencében – olvasható a KIM-nek az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Kiemelték: az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.

„Magyarország kormánya kiemelt nemzetstratégiai feladatának tekinti a magyar népi kultúra közösségteremtő erejének megőrzését és megerősítését, valamint a hagyományos tudás átadásának biztosítását a következő generációk számára„

– írták a közleményben.

A Csoóri Sándor Program célja a hazai és külhoni magyar, valamint nemzetiségi néptáncegyüttesek, népzenei együttesek, népdalkörök, táncházak és tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai munkájának fejlesztése, a tudásátadás és az utánpótlás-nevelés elősegítése, valamint a közösségek hosszú távú megerősítése. „A támogatások hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar népi kultúra értékei széles körben beépüljenek a helyi közösségi életbe, és alapértékként legyenek jelen a mindennapokban” – írták.

A közlemény szerint a Csoóri Sándor Program kiemelten támogatja az élőzenés táncházakat, a néptánc- és népzenei utánpótlás-nevelést, a közösségi rendezvényeket, a viseletek és hangszerek beszerzését és felújítását, valamint a népi kézműves mesterségekhez kapcsolódó tudásátadási programokat.

A pályázók köre kiterjed a határon túli, Kárpát-medencei és moldvai magyar közösségekre, ezzel is erősítve a nemzeti kulturális összetartozást és a közös hagyományokra épülő együttműködéseket, hozzájárulva ahhoz, hogy a magyar népi kultúra élő, átörökíthető és közösségformáló erő maradjon a jövőben is

– áll a közleményben.

Kiemelték: a felhívás 2025. december 19-i megjelenése lehetővé teszi, hogy a bírálatot követően a közösségek a 2026-os évben minél korábban hozzájuthassanak a támogatásokhoz. Az igénybejelentés a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján jelenik meg: https://emet.gov.hu/csoori-sandor-program-2026/ – írták.

Az igények beadásának határideje: 2026. január. 15. 16 óra.

Forrás: MTI

Nyitókép: pinterest.com