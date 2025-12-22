Felhívás a KMPSZ tantárgyi versenyeire a 2025-2026-os tanévben

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a versenyeket az Elnökség által elfogadott tantárgyakból és témakörökből szervezi két fordulóban:

az 1. fordulóban online tesztfeladatok megírására kerül sor a kijelölt versenyközpontokban 2026. február 7 – március 7 között;

a 2. fordulóban írásbeli tesztfeladatok megírására kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen 2026. április – május folyamán.

A versenyen azok vehetnek részt, akik 2026. január 23-ig online regisztrálódnak a vetélkedőkre az alábbi linken:

https://bit.ly/4p9Csrc

Az „Által mennék és a Tiszán…” népdaléneklési versenyre az alábbi linken lehet jelentkezni:

Szólóének: https://bit.ly/44Glw43

Énekegyüttes: https://bit.ly/494N7x3

Ssz. A vetélkedő megnevezése Osztály 1. „Által mennék én a Tiszán…” népdaléneklési verseny 1–11. osztály 2. Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 9-11. osztály 3. Kazinczy szépkiejtési verseny (Nagydobrony) 7–11. osztály 4. Ukránnyelv verseny 5–11. osztály 5. Karádi László helyesírási verseny 5–11. osztály 6. Költészet napi szavalóverseny (Nagybereg) 5-8. osztály 7. Terebesi Viktor matematikaverseny 3–6. osztály 8. Geőcze Zoárd matematikaverseny 7–11. osztály 9. Drávai Gizella nyelvhasználati verseny 3–8. osztály 10. Győrffy István fizikaverseny 7-11. osztály 11. Soós Kálmán történelemverseny 5–11. osztály 12. Informatikaverseny (felhasználó) 5–11. osztály 13. Informatikaverseny (programozó) 8-11. osztály 14. Földrajzverseny 7–11. osztály 15. Megismerem a természetet 5–6. osztály 16. Margittai Antal biológiaverseny 7–11. osztály 17. Szent-Györgyi Albert kémiaverseny 7-11. osztály 18. Idegennyelv-verseny (angol–német) 5-11. osztály 19. Gyermekszínjátszó találkozó 1-11. osztály

