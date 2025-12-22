Felhívás a KMPSZ tantárgyi versenyeire a 2025-2026-os tanévben

Kárpátalja.ma Agora

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a versenyeket az Elnökség által elfogadott tantárgyakból és témakörökből szervezi két fordulóban:

  • az 1. fordulóban online tesztfeladatok megírására kerül sor a kijelölt versenyközpontokban 2026. február 7 – március 7 között;
  • a 2. fordulóban írásbeli tesztfeladatok megírására kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen 2026. április – május folyamán.

A versenyen azok vehetnek részt, akik 2026. január 23-ig online regisztrálódnak a vetélkedőkre az alábbi linken:

https://bit.ly/4p9Csrc

Az „Által mennék és a Tiszán…” népdaléneklési versenyre   az alábbi linken lehet jelentkezni:

Szólóének: https://bit.ly/44Glw43

Énekegyüttes: https://bit.ly/494N7x3

Ssz.A vetélkedő megnevezéseOsztály
1.„Által mennék én a Tiszán…” népdaléneklési verseny1–11. osztály
2.Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny9-11. osztály
3.Kazinczy szépkiejtési verseny (Nagydobrony)7–11. osztály
4.Ukránnyelv verseny5–11. osztály
5.Karádi László helyesírási verseny5–11. osztály
6.Költészet napi szavalóverseny (Nagybereg)5-8. osztály
7.Terebesi Viktor matematikaverseny3–6. osztály
8.Geőcze Zoárd matematikaverseny7–11. osztály
9.Drávai Gizella nyelvhasználati verseny3–8. osztály
10.Győrffy István fizikaverseny7-11. osztály
11.Soós Kálmán történelemverseny5–11. osztály
12.Informatikaverseny (felhasználó)5–11. osztály
13.Informatikaverseny (programozó)8-11. osztály
14.Földrajzverseny7–11. osztály
15.Megismerem a természetet5–6. osztály
16.Margittai Antal biológiaverseny7–11. osztály
17.Szent-Györgyi Albert kémiaverseny7-11. osztály
18.Idegennyelv-verseny (angol–német)5-11. osztály
19.Gyermekszínjátszó találkozó1-11. osztály

KMPSZ