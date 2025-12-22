Felhívás a KMPSZ tantárgyi versenyeire a 2025-2026-os tanévben
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a versenyeket az Elnökség által elfogadott tantárgyakból és témakörökből szervezi két fordulóban:
- az 1. fordulóban online tesztfeladatok megírására kerül sor a kijelölt versenyközpontokban 2026. február 7 – március 7 között;
- a 2. fordulóban írásbeli tesztfeladatok megírására kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen 2026. április – május folyamán.
A versenyen azok vehetnek részt, akik 2026. január 23-ig online regisztrálódnak a vetélkedőkre az alábbi linken:
Az „Által mennék és a Tiszán…” népdaléneklési versenyre az alábbi linken lehet jelentkezni:
Szólóének: https://bit.ly/44Glw43
Énekegyüttes: https://bit.ly/494N7x3
|Ssz.
|A vetélkedő megnevezése
|Osztály
|1.
|„Által mennék én a Tiszán…” népdaléneklési verseny
|1–11. osztály
|2.
|Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny
|9-11. osztály
|3.
|Kazinczy szépkiejtési verseny (Nagydobrony)
|7–11. osztály
|4.
|Ukránnyelv verseny
|5–11. osztály
|5.
|Karádi László helyesírási verseny
|5–11. osztály
|6.
|Költészet napi szavalóverseny (Nagybereg)
|5-8. osztály
|7.
|Terebesi Viktor matematikaverseny
|3–6. osztály
|8.
|Geőcze Zoárd matematikaverseny
|7–11. osztály
|9.
|Drávai Gizella nyelvhasználati verseny
|3–8. osztály
|10.
|Győrffy István fizikaverseny
|7-11. osztály
|11.
|Soós Kálmán történelemverseny
|5–11. osztály
|12.
|Informatikaverseny (felhasználó)
|5–11. osztály
|13.
|Informatikaverseny (programozó)
|8-11. osztály
|14.
|Földrajzverseny
|7–11. osztály
|15.
|Megismerem a természetet
|5–6. osztály
|16.
|Margittai Antal biológiaverseny
|7–11. osztály
|17.
|Szent-Györgyi Albert kémiaverseny
|7-11. osztály
|18.
|Idegennyelv-verseny (angol–német)
|5-11. osztály
|19.
|Gyermekszínjátszó találkozó
|1-11. osztály