Felhívás – a Postamúzeum pályázata fiatal művészek számára

A Postamúzeum pályázatot hirdet fiatal, pályakezdő művészek számára!​

Vajon milyen kapcsolata lehet az Y és Z generációnak a postához, a levelezéshez? Az e-mailek, a Facebook, az Instagram és a TikTok szinte teljesen átvette a papír alapú kommunikáció szerepét, de vajon milyen lesz így a jövőnk? Lesznek-e még szerelmes levelek, képeslapok a távoli rokonoktól, bélyeggyűjtemények a nagyszüleinknél? Hogyan fog a fiatal generáció emlékezete átstrukturálódni és megváltozni? Emotikonokat és GIF-eket küldünk képeslapok helyett? A szerelmeinkre chat üzenetek visszatekerésével fogunk emlékezni? A gyerekeinknek régi levelek és albumok helyett archivált Facebook és Instagram bejegyzéseket mutatunk majd? Örökre elfelejtjük, hogy mit jelent a tértivevény?

A levelezés és hírközlés történetének korai emlékeit őrző Postamúzeum pályázatot hirdet pályakezdő, fiatal művészek számára: a kommunikáció változásaira keressük a választ az Y és Z generáció nézőpontjából. Melyek az internetes kommunikáció lelki hatásai? Vajon biztonságban érezhetjük-e az adatainkat? Mit jelent a 21. században a levéltitok? Hogyan élitek meg a családi, szerelmi, baráti viszonyaitokban a chates kapcsolattartást? Vagy lázadók vagytok, és továbbra is papírra írtok? A témával kapcsolatban szabad asszociációra hívunk, de arra is kíváncsiak vagyunk, ha egyszerűen csak olyan témák foglalkoztatnak művészetedben, mint az üzenet, a titok, szavak, írás, vagy ha az online teret vagy social médiát alkotóelemként használod fel.

Ha téged is elgondolkoztatnak a fent említett kérdések, ha te is találtál már szerelmes leveleket a nagyszüleidtől, ha téged is aggaszt, hogy milyen lesz a jövőnk, ragadj papírt, kamerát, ecsetet, agyagot, fényképezőgépet, és foglald alkotásba a gondolataidat! Mail-art? Posztinternet művészet? Kísérleti film? Installáció? Festészet? Iparművészet? Videojáték? A pályázat minden alkotóterület felé nyitott, médiumtól függetlenül szabad a jelentkezés. A témába illő, korábban elkészült művekkel is lehet jelentkezni.

A beérkező művekből időszaki kiállítást rendezünk a Postamúzeumban fél éven át. A pályázaton való részvétellel a pályázó kötelezettséget vállal a mű kiállításra kész állapotáért, beválogatás esetén annak Postamúzeumba való beszállításáért és a kiállítás bezárása utáni elszállításáért.

A pályázat feltétele: 18 és 35 év közötti életkor

18 és 35 év közötti életkor Maximális méret: 150x150x100 cm​

A pályázat határideje:2022. szeptember 15. Döntés: szeptember 25-ig.

Döntés: szeptember 25-ig. Szakmai zsűri: Don Tamás kurátor, Tayler Patrick képzőművész

Don Tamás kurátor, Tayler Patrick képzőművész Díjazás: 1.: 200 000 Ft, 2.: 150 000 Ft (bruttó összegek)

1.: 200 000 Ft, 2.: 150 000 Ft (bruttó összegek) Beküldés formája: e-mailen a [email protected] címre, PDF formátumban (név, cím, elérhetőség, műleírás, technika, méret, speciális technikai igények) maximum 10 MB terjedelemben

Inspirációért kereshetitek a Postamúzeum gazdag archív fotóanyagát: https://www.postamuzeum.hu/fototar

Megtiszteltetésnek vesszük, ha a díjazott műveket az alkotó felajánlja a Postamúzeum gyűjteményébe, de ez nem feltétele a pályázati részvételnek. Felajánlás esetén a díjazás adómentességet élvez.

Forrás: pafi.hu

Nyitókép: Facebook/Postamúzeum