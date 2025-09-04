Felhívás – XXII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve a Magyar Tudomány Napja alkalmából 2025. november 7-èn valósítja meg a XXII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját. A konferenciára 35 évnél nem idősebb alap diplomával már rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.

A konferenciára az alábbi regisztrációs felületen lehet jelentkezni:

https://forms.gle/6YuxtkF41ZgxPrBX6

A regisztráció során az elektronikus rendszerbe fel kell tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát is, amelynek követelményei: minimum 10 gépelt oldal, 12-es betűméret, másfeles sorköz, Times New Roman betűtípus.

A nevezési adatlapot postai úton is várjuk.

Nevezési határidő: 2025. szeptember 8., (hétfő) 14.00 óra.

Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) telefonszámon és a genius.kftt@kmf.org.ua e-mail címen kaphatnak.

A konferencia megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány