A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány XIII. alkalommal hirdeti meg a „Szól a Fülemüle!” – kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutatót. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége. A rendezvény védnöke a Pál család.

A tehetségkutató célja, hogy a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát.

Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.

A jelentkezés feltételei:

A tehetségkutatóra 7 és 17 év közötti, kárpátaljai tanintézményekben tanuló, hagyományápoló fiatalok, hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok/táncospárok és néptáncegyüttesek jelentkezését várjuk.

Jelentkezni egy regisztrációs űrlap kitöltésével lehetséges, amely tartalmazza azt a Youtube linket, amelyen megtekinthető a produkció.

A hangszeregyüttesek, néptáncegyüttesek kategóriában két korcsoportban lehet jelentkezni:

I. korcsoport: 7 – 11 évesek korosztálya

II. korcsoport: 12–17 évesek korosztály

A hangszeres szólisták, szólótáncosok/táncospárok kategóriában három korcsoportban lehet jelentkezni:

I. korcsoport: 7 – 10 évesek korosztálya

II. korcsoport: 11 – 14 évesek korosztálya

III. korcsoport: 15–17 évesek korosztálya

Egy tanuló több kategóriában is nevezhet!

Több műsorral való indulás esetén külön-külön regisztráció szükséges!

Kérjük, hogy olyan produkcióval jelentkezzenek, amellyel korábban még nem versenyeztek a „Szól a Fülemüle!” tehetségkutatón.

Fontos, hogy vegyék figyelembe a versenyszabályzatban meghatározott időtartamot és létszámot!

A versenyzők életkora nem haladhatja meg a versenyszabályzatban megengedett korhatárt!

A „Szól a Fülemüle!” – XIII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató értékelési szempontjai a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján elérhető.

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet!

Népzene kategória regisztrációs űrlapja (hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek):

https://forms.gle/pokgpMRsLTbwSUnb6

Néptánc kategória regisztrációs űrlapja (szólótáncosok/táncospárok és néptáncegyüttesek):

https://forms.gle/X9jdp3aS4WxwVMdw8

A tehetségkutató lebonyolítása 2027-ben:

Előválogató

Az előválogató online történik, azaz videófelvételek alapján. A videókat a Youtube videómegosztóra kell feltölteni, amelynek linkjét a regisztrációs űrlap legalján csatolják. Fontos, a videó idejének hossza nem haladhatja meg a versenykiírásban megadott műsoridőt!

Az előválogatóról egy online programfüzet készül, melyet a felkért szakmai zsűri fog bírálni a a tehetségkutató értékelési szempontjai alapján.

A regisztrációs határidő: 2027. február 28-a 12:00 óra.

Felkészítő hétvége

A felkészítő hétvégére azok a versenyzők jutnak be, akiket az előválogató során a szakmai zsűri beválogatott. A hétvége a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem bázisán valósul meg.

Időpontja: 2027. április 16-17.

A résztvevők étkezését és lakhatását a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány biztosítja.

Döntő

A döntőn a felkészítő hétvégén részt vett versenyzők mérik össze tudásukat.

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem.

Időpontja: 2027. április 18. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól a [email protected] e-mail címen kaphatnak munkanapokon 08:00–16:00 óra között.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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