Felvételt hirdet a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola

Sok szeretettel várjuk a népzene, néptánc, népi hangszer, népi ének és kézművesség iránt érdeklődő gyerekeket, 6 éves kortól alapfokú művészeti iskoláinkba.

Helyszínek és szakok, melyekre lehet jelentkezni:

  • Tiszapéterfalva: népi ének, népi hegedű, néptánc, gitár-tambura
  • Nagydobrony: népi hegedű, citera
  • Beregszász: népi ének, néptánc, népi hegedű, népi harmonika, citera, furulya, gitár-tambura

Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon koordinátorainknál.

  • Tiszapéterfalva: Kocsis Szabina (0976586068)
  • Nagydobrony: Hidi Tünde (0970885376)
  • Beregszász: Kopasz Vivien (0958717349)

A művészeti iskolákban lehetőségük nyílik a gyerekeknek kézműves foglalkozáson való részvételre is.

A felvételi a következő időpontokban valósul meg helyszíneinken:

  • Tiszapéterfalva: 2025. augusztus 18. 10.00 óra
  • Cím: Tiszapéterfalva, Rákóczi u. 135.
  • Nagydobrony: 2025. augusztus 19. 10.00 óra
  • Cím: Nagydobrony, Meliátor u. 4.
  • Beregszász: 2025. augusztus 22. 10.00 óra
  • Cím: Beregszász, Kossuth tér 6. (A II.RFKMF 447-es szoba)

Bővebb információ:

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola