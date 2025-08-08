Felvételt hirdet a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola
Sok szeretettel várjuk a népzene, néptánc, népi hangszer, népi ének és kézművesség iránt érdeklődő gyerekeket, 6 éves kortól alapfokú művészeti iskoláinkba.
Helyszínek és szakok, melyekre lehet jelentkezni:
- Tiszapéterfalva: népi ének, népi hegedű, néptánc, gitár-tambura
- Nagydobrony: népi hegedű, citera
- Beregszász: népi ének, néptánc, népi hegedű, népi harmonika, citera, furulya, gitár-tambura
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon koordinátorainknál.
- Tiszapéterfalva: Kocsis Szabina (0976586068)
- Nagydobrony: Hidi Tünde (0970885376)
- Beregszász: Kopasz Vivien (0958717349)
A művészeti iskolákban lehetőségük nyílik a gyerekeknek kézműves foglalkozáson való részvételre is.
A felvételi a következő időpontokban valósul meg helyszíneinken:
- Tiszapéterfalva: 2025. augusztus 18. 10.00 óra
- Cím: Tiszapéterfalva, Rákóczi u. 135.
- Nagydobrony: 2025. augusztus 19. 10.00 óra
- Cím: Nagydobrony, Meliátor u. 4.
- Beregszász: 2025. augusztus 22. 10.00 óra
- Cím: Beregszász, Kossuth tér 6. (A II.RFKMF 447-es szoba)
Bővebb információ:
- e-mail: tulipan.tanoda@kmf.org.ua
- Facebook: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola
- web: tulipantanoda.com.ua
- tel.: +380661084980
Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola