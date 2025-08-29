A 2025/2026-os tanévben is lehet jelentkezni a „GENIUS” Tehetségpontokba
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A 2025/2026-os tanévben is 15 tehetségpontban folytatódnak a foglalkozások, melyek az alábbiak:
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|Tehetségpont helyszíne
|Koordinátor neve
|1.
|Aknaszlatinai
|Aknaszlatinai Bolyai János Líceum
|Benedek Imre
|benedekimre1802@gmail.com
|2.
|Bátyúi
|Bátyúi Líceum
|Taranenkó Marianna
|taranenkom1980@gmail.com
|3-5
|Beregszászi
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete
|Birtók Ferenc
|birtok.ferenc@kmf.org.ua
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|Hadnagy Krisztina
|krisztina151312@gmail.com
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|Horváth Zoltán
|horvath.zoltan1327@gmail.com
|6.
|Karácsfalvai
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|Magyar Vita
|vitamagyar@gmai.com
|7.
|Kaszonyi
|Kaszonyi Arany János Líceum
|Jánosi Angéla
|angela.janosi@gmail.com
|8.
|Kisgejőci
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|Bogáthy Eleonóra
|bogathynora@gmail.com
|9.
|Munkácsi
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|Bakos Erika
|bakoserika12@gmail.com
|10.
|Nagyberegi
|Nagyberegi Református Líceum
|Tar Tímea
|tar.timea87@gmail.com
|11.
|Nagydobronyi
|Nagydobronyi Líceum
|Molnár Erzsébet
|erzsebet.zsofi@gmail.com
|12.
|Péterfalvai
|Péterfalvai Református Líceum
|Páva Judit
|pava.judit@gmail.com
|13.
|Ungvári
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|Kulin Judit
|kulinjudit@kmf.uz.ua
|14.
|Vári
|Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum
|Debreceni Ilona
|icadebreceni@gmail.com
|15.
|Viski
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|Czébely Ilona
|czebelyicu@gmail.com
A 15 Tehetségpontba ebben a tanévben is kizárólag online lehet jelentkezni 2025. október 1-ig, az alábbi linkre kattintva:
https://forms.gle/fX1RMNatzs9BeJjd7
A foglalkozások időtartama a 3. és 4. osztály számára 4×45, a felső osztályokban 3×60 percesek, melyek az alábbi korosztályi és tantárgyi csoportokban zajlanak:
|Korosztályi és tantárgyi bontás
|3. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|4. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|5-6. osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|Matematika-Informatika-Fizika
|7-8.-osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|Matematika-Informatika-Fizika
|9-10.-osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|Matematika-Informatika-Fizika
A különböző tantárgyi csoportok abban az esetben indulnak, ha az arra jelentkezők létszáma eléri az 5 főt.
A tehetséggondozó foglalkozások az alábbi időpontokban valósulnak meg: 2025. október 18., 2025. november 8., 2025. november 22. Kivéve Aknaszlatina, ahol az első foglalkozásra 2025. október 25-én kerül sor.
A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatja.
Sikerekben gazdag és eredményes tanévet kívánunk!
Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója