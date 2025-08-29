A 2025/2026-os tanévben is lehet jelentkezni a „GENIUS” Tehetségpontokba

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A 2025/2026-os tanévben is 15 tehetségpontban folytatódnak a foglalkozások, melyek az alábbiak:

S.sz. Tehetségpont neve Tehetségpont helyszíne Koordinátor neve E-mail 1. Aknaszlatinai Aknaszlatinai Bolyai János Líceum Benedek Imre benedekimre1802@gmail.com 2. Bátyúi Bátyúi Líceum Taranenkó Marianna taranenkom1980@gmail.com 3-5 Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete Birtók Ferenc birtok.ferenc@kmf.org.ua Beregszászi Horváth Anna Gimnázium Hadnagy Krisztina krisztina151312@gmail.com Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Horváth Zoltán horvath.zoltan1327@gmail.com 6. Karácsfalvai Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum Magyar Vita vitamagyar@gmai.com 7. Kaszonyi Kaszonyi Arany János Líceum Jánosi Angéla angela.janosi@gmail.com 8. Kisgejőci Kisgejőci Egry Ferenc Líceum Bogáthy Eleonóra bogathynora@gmail.com 9. Munkácsi Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola Bakos Erika bakoserika12@gmail.com 10. Nagyberegi Nagyberegi Református Líceum Tar Tímea tar.timea87@gmail.com 11. Nagydobronyi Nagydobronyi Líceum Molnár Erzsébet erzsebet.zsofi@gmail.com 12. Péterfalvai Péterfalvai Református Líceum Páva Judit pava.judit@gmail.com 13. Ungvári Ungvári Dayka Gábor Líceum Kulin Judit kulinjudit@kmf.uz.ua 14. Vári Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum Debreceni Ilona icadebreceni@gmail.com 15. Viski Kárpátaljai Magyar Líceum Czébely Ilona czebelyicu@gmail.com

A 15 Tehetségpontba ebben a tanévben is kizárólag online lehet jelentkezni 2025. október 1-ig, az alábbi linkre kattintva:

https://forms.gle/fX1RMNatzs9BeJjd7

A foglalkozások időtartama a 3. és 4. osztály számára 4×45, a felső osztályokban 3×60 percesek, melyek az alábbi korosztályi és tantárgyi csoportokban zajlanak:

Korosztályi és tantárgyi bontás 3. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 4. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 5-6. osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) Matematika-Informatika-Fizika 7-8.-osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) Matematika-Informatika-Fizika 9-10.-osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) Matematika-Informatika-Fizika

A különböző tantárgyi csoportok abban az esetben indulnak, ha az arra jelentkezők létszáma eléri az 5 főt.

A tehetséggondozó foglalkozások az alábbi időpontokban valósulnak meg: 2025. október 18., 2025. november 8., 2025. november 22. Kivéve Aknaszlatina, ahol az első foglalkozásra 2025. október 25-én kerül sor.

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatja.

Sikerekben gazdag és eredményes tanévet kívánunk!

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója