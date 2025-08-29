A 2025/2026-os tanévben is lehet jelentkezni a „GENIUS” Tehetségpontokba

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A 2025/2026-os tanévben is 15 tehetségpontban folytatódnak a foglalkozások, melyek az alábbiak:

S.sz.Tehetségpont neveTehetségpont helyszíneKoordinátor neveE-mail
1.AknaszlatinaiAknaszlatinai Bolyai János LíceumBenedek Imrebenedekimre1802@gmail.com
2.BátyúiBátyúi LíceumTaranenkó Mariannataranenkom1980@gmail.com
3-5BeregszásziII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési IntézeteBirtók Ferencbirtok.ferenc@kmf.org.ua
Beregszászi Horváth Anna GimnáziumHadnagy Krisztina krisztina151312@gmail.com
Beregszászi Kossuth Lajos LíceumHorváth Zoltánhorvath.zoltan1327@gmail.com
6.KarácsfalvaiKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus LíceumMagyar Vitavitamagyar@gmai.com
7.KaszonyiKaszonyi Arany János LíceumJánosi Angélaangela.janosi@gmail.com
8.KisgejőciKisgejőci Egry Ferenc LíceumBogáthy Eleonórabogathynora@gmail.com
9.MunkácsiMunkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc KözépiskolaBakos Erikabakoserika12@gmail.com
10.NagyberegiNagyberegi Református LíceumTar Tímeatar.timea87@gmail.com
11.NagydobronyiNagydobronyi LíceumMolnár Erzsébeterzsebet.zsofi@gmail.com
12.PéterfalvaiPéterfalvai Református LíceumPáva Juditpava.judit@gmail.com
13.UngváriUngvári Dayka Gábor LíceumKulin Juditkulinjudit@kmf.uz.ua
14.VáriVári II. Rákóczi Ferenc LíceumDebreceni Ilonaicadebreceni@gmail.com
15.ViskiKárpátaljai Magyar LíceumCzébely Ilonaczebelyicu@gmail.com
A 15 Tehetségpontba ebben a tanévben is kizárólag online lehet jelentkezni 2025. október 1-ig, az alábbi linkre kattintva:

https://forms.gle/fX1RMNatzs9BeJjd7

A foglalkozások időtartama a 3. és 4. osztály számára 4×45, a felső osztályokban 3×60 percesek, melyek az alábbi korosztályi és tantárgyi csoportokban zajlanak:

Korosztályi és tantárgyi bontás
3. osztály
Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
4. osztály
Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
5-6. osztály
Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
Matematika-Informatika-Fizika
7-8.-osztály
Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
Matematika-Informatika-Fizika
9-10.-osztály
Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
Matematika-Informatika-Fizika

A különböző tantárgyi csoportok abban az esetben indulnak, ha az arra jelentkezők létszáma eléri az 5 főt.

A tehetséggondozó foglalkozások az alábbi időpontokban valósulnak meg: 2025. október 18., 2025. november 8., 2025. november 22. Kivéve Aknaszlatina, ahol az első foglalkozásra 2025. október 25-én kerül sor.

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatja.

Sikerekben gazdag és eredményes tanévet kívánunk!

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója