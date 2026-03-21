Gloria Victis 2026 – Kárpát-medencei középiskolai történelmi vetélkedő

A Rákóczi Szövetség 2026-ban 31. alkalommal hirdeti meg Kárpát-medencei középiskolások számára a Gloria Victis történelmi vetélkedőt, amelynek idei témája, névadónk, II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából.

II. Rákóczi Ferenc és kora (1676-1735)

A három fordulóból álló vetélkedő meghirdetése minden évben tavasszal történik. A háromfős csapatok egy tesztsor kitöltésével nevezhetnek. A beküldött dolgozatok alapján a legjobb 60 csapat meghívást kap a második fordulóra, amely részét képezi a Gloria Victis 1956-os Ifjúsági Találkozónak Budapesten október 21. és 23. között.

A vetélkedő középdöntője és döntője a Műegyetemen zajlik október 22-én és 23-án.

A Gloria Victis történelmi vetélkedőre 2026. március 19-től lehet jelentkezni az alábbi címen, ahol az első forduló feladatsora és a szakirodalom is elérhetők:

https://gloriavictis.rakocziszovetseg.org

A jelentkezést követően elérhetővé válik a vetélkedő első fordulójának feladatsora, amelynek beküldési határideje 2026. június 8., hétfő éjfél.

A csapat adatai és a feladatlap a beküldési határidőig online szerkeszthető. A szakmai zsűri kizárólag azon csapatok feladatlapját bírálja el, ahol a csapatra és csapattagokra vonatkozó adatok kitöltése hiánytalanul megtörtént! A zsűri a rendszerbe beérkezett feladatlapokat a 2026. június 8. éjféli állapotuk szerint pontozza!

Az első forduló eredményéről 2026. szeptember 7. után értesítjük a csapatokat, illetve az eredmények megtekinthetővé válnak a Rákóczi Szövetség honlapján is.

A második fordulóba jutott 60 csapat október 22-én írásbeli fordulón méri össze tudását, és ennek eredménye alapján a legeredményesebb tíz csapat kerül be az október 23-i szóbeli döntőbe. A döntőben neves szakemberekből álló zsűri előtt, számos igényes feladat révén dől el a vetélkedő végső sorrendje. Valamennyi döntőbe és középdöntőbe jutott csapat értékes díjakban, a legjobb három csapat tagjai felkészítő tanáraikkal együtt egy külföldi tanulmányi kirándulásban részesülnek.

A vetélkedővel kapcsolatos további információ az info@rakocziszovetseg.hu e-mail címen kérhető.

