Harmincéves jubileumát ünnepli a Rákóczi Mozgótábor

Idén harmincadik alkalommal rendezik meg a Rákóczi Mozgótábort, amely az elmúlt több mint három évtizedben közel négyezer határon túli magyar fiatalnak nyújtott felejthetetlen közösségi és kulturális élményt. A 2026-os Diákok Határok Nélkül Programra már várják a jelentkezőket.

A tábort a kanadai Rákóczi Alapítvány és a budapesti II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért szervezi. A részvétel pályázathoz kötött, a program pedig jutalomutazásként szolgál a tehetséges, tanulmányaikban eredményes fiatalok számára.

A Magyarságismereti Mozgótábor célja, hogy a Kárpát-medence különböző régióiból érkező diákok személyes élményeken keresztül ismerjék meg a magyar történelem, kultúra és művészetek értékeit, miközben életre szóló barátságokat kötnek.

Három város, tizenkét nap, közös élmények

A 2026-os tábor időpontja: július 2–13.

Helyszínei: Pécs, Miskolc és Budapest.

A program során a résztvevők városnézéseken, kulturális eseményeken, múzeumlátogatásokon és közösségi foglalkozásokon vesznek részt. A részvétel teljes mértékben díjmentes, az utazás, szállás, étkezés és belépők költségeit a szervezők fedezik.

Kik jelentkezhetnek?

A pályázatra azok a határon túli magyar fiatalok jelentkezhetnek, akik középiskolában, gimnáziumban, líceumban vagy szakközépiskolában tanulnak, 2026. július 1-jéig betöltik 15. életévüket, de még nem múltak el 19 évesek, korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban és elkészítik és benyújtják pályamunkájukat.

A jelentkezők öt témakör közül választhatnak, amelyek a Rákóczi-örökségtől és a sport nemzetformáló szerepétől kezdve a történelmi traumákon át a mai fiatalok identitáskereséséig terjednek. A pályamunkák készülhetnek írásos, videós vagy kreatív művészeti formában is.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2026. április 9., éjfél.

A jelentkezéshez pályamunka, bemutatkozás és két ajánlólevél szükséges.

A hiánytalan pályázatokat elsősorban elektronikusan, de postai úton is be lehet nyújtani. A kiválasztás során online beszélgetésre is sor kerülhet.

Kárpátaljai kapcsolattartó

Papp Ágota

karpataljai.referens@gmail.com

Ukrajna, Kárpátalja,

Beregszászi járás, Tiszapéterfalva, Rákóczi út, 237.

90354, Пийтерфолво, Раковці вул. 237

A szervezők hangsúlyozzák: a jubileumi, 30. Rákóczi Mozgótábor különleges alkalmat kínál arra, hogy a fiatalok egyszerre fedezzék fel közös múltjukat, erősítsék identitásukat, és aktívan hozzájáruljanak a Kárpát-medencei magyar közösségek jövőjéhez.

Bővebben ITT olvashatnak a pályázatról!