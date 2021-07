IX. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát június 30-án.

Megnyitó beszédében dr. Váradi Natália a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója elmondta, hogy a labdarúgó kupa célja az, hogy tisztelegjünk Buzánszky Jenő emléke előtt, illetve a labdarúgás népszerűsítése, hagyományteremtés, a Kárpát-medence ifjú labdarúgó tehetségeinek felkutatása, támogatása.

A tornán három kategóriában indultak a csapatok:

Általános iskolás fiúk (15 éves korig); Középiskolás fiúk (15-17 évesek); Lánycsapat (17 éves korig)

Az esemény megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosság támogatta.

Az ünnepségen felszólalt Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Főkonzulátusának főkonzulja, és id. Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke, aki hangsúlyozta: „ A haza számunkra ugyanúgy Kárpátalja, mint Magyarország, Felvidék, Erdély vagy Délvidék, és ezt Buzánszky Jenő, a kiváló labdarúgó is tudta, és meg is élte élete minden napján, hiszen a határon túli magyarokkal egyek vagyunk, egy nemzet vagyunk és a nemzetegyesítésnek mindenben, így a sportban is meg kell valósulnia”

Magyar Zoltán a Magyar Országgyűlési Labdarúgó Válogatott szövetségi kapitánya kiemelte: „Nagyon örülök annak, hogy a járvány kicsit enyhülni látszik, és tudunk, tudtok futballozni – ennél nagyszerűbb dolog nincs”

Ezt követően ifj. Buzánszky Jenő, a rendezvény névadójának fia, a sportrendezvény védnöke mondott köszöntőbeszédét: „ Hatalmas öröm ez számunkra ,hogy a karanténból kicsit kiszabadulva találkozhatunk, s kiszabadulhattunk az online világból, sérülésmentes jó sportolást kívánok mindenkinek.”

Kulin Zoltán, az ukrán közszolgálati televízió kárpátaljai igazgatóságának főszerkesztője, a rendezvény egyik ötletgazdája beszédében hangsúlyozta: „ A kezdetekkor csupán 5 csapat vett részt ezen a tornán, és örömmel látom, hogy most 16 is jelen van”

Pohorilyák István a Budapesti Honvéd Sportegyesület Birkózó Szakosztály és a NIKÉ Sportegyesület képviseletében tolmácsolta Balogh Vilmos és Orbán Győző, a sportegyesületek vezetőinek tiszteletteljes köszöntőit és jókívánságait.

Emellett Pohorilyák István vezetői elismerési díjat adott át Váradi Natáliának, a Sportegyesületek és a „GENIUS” között kilenc éve fennálló sikeres együttműködés, valamint az alapítvány tízéves fennállásának tiszteletére.

Eredmények

Általános iskolás fiúk (15 éves korig)

hely: FK Fornos I. hely: Nagybereg hely: Sztojka Líceum

Legjobb játékos: Balog Alex

Legjobb góllövő: Bodnár Olivér

Legjobb kapus: Bodnár Szabolcs

Középiskolás fiúk (15-17 évesesek)

hely: Kaszony FC hely: Nagybereg hely: II. RFKMF Szakgimnázium

Legjobb játékos: Komári György

Legjobb góllövő: Balog Alex

Legjobb Kapus: Mátyus Kristóf

Lánycsapatok (17 éves korig)

hely: Beregvidéki ISE hely: SC Small Miracles U14 hely: Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon

Legjobb játékos: Jakimcsuk Katerina

Legjobb góllövő: Balog Beatrix

Legjobb kapus: Danilcsuk Anna

Doktor Benjámin

Kárpátalja.ma