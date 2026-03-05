A Süli András Művészeti és Irodalmi Alkotói Kör, Algyő Nagyközség Önkormányzata, valamint a GYEVIKULT Nkft. támogatásával pályázatot hirdet: JELEK 2026 Irodalmi Pályázat címmel.

A pályázat fővédnökei:

Molnár Áron Algyő nagyközség polgármestere

Kovács László Gyevikult Nkft. ügyvezető igazgatója

A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban

A pályázat e-mail-címe: jelek.irodalmipalyazat.algyo@gmail.com

Pályázók köre:

Pályázatunkra amatőr, kezdő és már publikáló szerzők tollából várunk irodalmi műveket. A beérkező alkotások vonatkozásában megkötés nincs.

Pályázni versekkel és novellákkal lehet. Korábban megjelent, vagy más pályázatokra benyújtott alkotások is küldhetők. Nem kell első közlés!

Csak magyar nyelvű pályázatokat fogadunk!

Pályázhatnak: hazai és határon túl élő alkotók.



Alsó életkori határ: betöltött 14. életév.



A pályázaton a szervezők, a zsűri tagjai és családtagjaik nem vehetnek részt. A Kör tagjaitól is várunk alkotásokat, ha nem kaptak megbízást valamelyik feladatkör elvégzésére.

Pályázat célja:

A tizedszer kiírt pályázatunk célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a magyar irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra. Célunk az irodalmi nyelv ápolása és ösztönzés irodalmi művek alkotására.

A pályázat lezárása után, a beérkezett alkotásokból antológia készül, melybe minden pályázó alkotása bekerül. Formátuma A/5 méret, Book Antiqua 10 betűmérettel. Minden pályázót megillet egy tiszteletpéldány a nyomtatott antológiából, melybe az alkotók és alkotásaik névsor szerint kerülnek szerkesztésre.

Mielőtt pályázatát benyújtja, kérem, figyelmesen olvassa el a pályázat feltételeit!



Pályázat kezdete: 2026. március 1.

Pályázat beküldési határideje 2026. július 15. 24.00 óra

Formai követelmények:

I. A pályázat benyújtásához ki kell tölteni a Google űrlapot, ahova fel kell tölteni a befizetés igazolását, a pályázat anyagát.

II. A pályázati anyagon fel kell tüntetni a pályázó nevét, vagy azt az írói álnevet, mellyel részt venni kíván.

III. Egy pályázó: vers kategóriában maximum 4 alkotással, novella kategóriában maximum 2 alkotással pályázhat. Ez azt jelenti, ha egy pályázó verssel és novellával is pályázni kíván, akkor négy verset és kettő novellát küldhet be a pályázati díj, művenkénti megfizetése mellett.

– A pályázónak, egy alkalommal, joga van arra, hogy a beküldött pályázatát módosítsa. Minden beküldött alkotáson fel kell tüntetni az alkotó nevét vagy azt a művésznevet, melyen az alkotását szeretné megjelentetni. Ha nem tünteti fel, akkor a pályázati nevén kerül az alkotása közzétételre és az Antológiába.

Egy mű maximális hossza: vers esetében maximum 60 sor novella esetén maximum 4 (négy) sorkizárt A/4 gépelt oldal lehet.

Hosszabb alkotásokat, csak a szervezők előzetesen kikért engedélyével lehet beküldeni.

IV. Formázási előírások:

– Pályaműveket kizárólag Word dokumentumban (doc vagy docx kiterjesztésben) fogadunk el

– A/4- es méret

– margók: 2,5 cm,

– betűtípus: Times New Roman 12

– sorköz: nincs térköz (sorkizárással)

Ettől eltérő formázást nem fogadunk el! A pályázati kiírás feltételeinek teljesítése a pályázó feladata és kötelessége! A szervezőknek nem feladata a pályamű megfelelő formátumra történő konvertálása!

V. Tartalmi követelmények: Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket a NMHH vagy a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak, illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai nézetek, más személyiségi jogainak megsértése stb.)

Ezeket, ha tudomásunkra jut töröljük. Az így elutasított pályaművek cseréjére nincs lehetőség. Erről minden esetben értesítjük a pályázót! A pályázó a befizetett pályázati díjat ebben az esetben nem követelheti vissza. A benyújtott pályázat tartalmáért a pályázó a felelős.

VI. Nevezési díj: 5000.- Ft/alkotás

A nevezési díjat átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásával egy időben a GYEVIKULT Nkft. 12067008- 01628446- 00100002 számú számlára. A pályázati díj benyújtott művenként értendő. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét. Befizetés után, minden pályázónak emailben küldjük el a befizetést igazoló számlát a NAV előírása szerint. Az összeget nem kell még egyszer rendezni, a számlával Önnek további teendője nincs! Nevezési díjat a pályázó nem igényelheti, pályázat kiírója pedig nem fizeti vissza, még abban az esetben sem, ha a beküldött pályaműve a kiírás pontjaiba ütköző okok miatt, törlésre kerül. A nevezési díj átutalásáról szóló igazolást fel kell tölteni a Google űrlap megfelelő rovatába.

Pályázati díjat kizárólag forintban fogadunk el, mert a kiíró nem tudja, és nem is kívánja, a konvertálás költségét átvállalni!

Külföldre antológiát csak a mindenkori érvényes postadíj megfizetése mellett postázunk! Amennyiben a külföldön élő pályázónak van magyarországi címe, kérjük adja meg, az Antológiát, a mindenkori belföldi postadíj felszámítása mellett oda küldjük. A postai díjat az Antológia elkészülte után kell megfizetni az erről szóló értesítést követően, a megadott számlaszámra.

VII. Változtatás joga: A kiíró a változtatás jogát fenntartja – a meghirdetettektől eltérően is dönthet. Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja.

VIII. Hozzájáruló nyilatkozat: A pályázó a pályázaton történő részvételével kijelenti, hogy azon, kizárólag saját írásával/írásaival vesz részt, az a saját szellemi terméke, – melyhez nem járult hozzá az AI igénybevétele – , a felhívásban foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát. Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait, a kiíró, korlátozás nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül – felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.

IX. Pályaművek zsűrizése: a kiíró által felkért szakmai zsűri.

A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!

X. A pályázati anyag publikálása: Minden pályázónak az érvényes alkotása megjelenik, az erre a célra létrehozott Jelek Irodalmi Pályázat Facebook oldalon.

XI. Eredményhirdetés: 2026. szeptember 26. 11.00 Algyői Faluházban megrendezésre kerülő irodalmi rendezvényen.

XII. Díjazás: A díjazás kategóriánként történik. A díjazottakat e- mailben is értesítjük.

I. helyezett: Elismerő oklevél + 60.000.- Ft

II. helyezett: Elismerő oklevél + 40.000.- Ft

III. helyezett: Elismerő oklevél + 25.000.- Ft

Pályázat ifjú tehetsége díj: Elismerő oklevél + 25.000.- Ft

Életműdíj: Elismerő oklevél + 25.000.- Ft

A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat és különdíjakat, vagy elismerő okleveleket is adományozhat.

XIII. Pótkötetek rendelése:

– A minden pályázónak ingyenesen járó egy antológia mellett lehetősége van pótkötetek rendelésére is. A pótkötetek kiegyenlítése ugyanarra a számlára történik, ahova a pályázó a pályadíjat befizette. Ennek a megrendelésnek a megfizetését külön kell kezelni, nem lehet a pályázati díjjal együtt rendezni.

– antológia pótpéldányok rendelésének lehetőségére minden pályázó az antológia elkészülte után külön értesítést kap.

– ha valaki attól teszi függővé a pótkötet rendelését, hogy pályaműve szerepel- e az antológiában, akkor a pótkötet megrendelést az információ tudomására jutást követően is megteheti

– a megrendelt antológia/antológiák utólagos lemondására nincs mód, hiszen az alkotók által lekötött darabszám alapján kerül az antológia a nyomdától megrendelésre.

A pótkötet ára: 5.000.- Ft/ kötet mely nem tartalmazza a postaköltséget. A pótkötetek rendelésének regisztrálására, csak a megrendeléssel egyidőben csatolt befizetési igazolás esetén van lehetőség. A befizetési igazolásnak tartalmaznia kell az időközben közölt postai költséget is, mely a rendelés darabszámával módosulhat.

Mivel a futárszolgálatok az egyszeri szállítás miatt nem hajlandók közreműködni, így a Magyar Posta „postán maradó” kézbesítését vesszük alapként figyelembe. Természetesen házhozszállítással is kérhető magasabb postai díjért!

Külföldre történő postázás esetén a megrendelés előtt kérem, tájékozódjon a pályázat kiírójánál, az aktuális postai díjszabásról. Külföldre csak az érvényes postai díjszabás megfizetése esetén postázunk!

XV. Pályázat érvényessége:

A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

– Ha hiányosan érkezik be a kitöltött pályázati – Google – űrlap. Pl.: nem tartalmazza a pályázati díj megfizetését vagy a pályázat anyagát.

– nem magyar nyelvű a pályamunka;

– jogsértő tartalmú a pályamunka;

– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményének a fentiekben felsoroltak alapján

– MNHH és a magyar jogszabályok szerint jogsértő a beküldött pályamű tartalma.

XVI. A közzététel főbb szabályai:

– az érvénytelen pályázatok nem kerülnek közzétételre – az érvénytelen pályázatok nem kerülhetnek bele az antológiába

– kizárólag a pályázó felelőssége az, ha olyan pályaművet nyújt be, mely más vagy mások személyiségi jogait sérti. A Zsűri ezt nem vizsgálja. Ha a tudomására jut, azonnal és indoklás nélkül törli a pályaművet a pályázati díj visszafizetése nélkül. A személyiségi jogok megsértéséből adódó jogviták esetén a pályáztatót felelősség nem terheli, az ilyen beküldött pályaműért, mivel erre rálátása nincs, így felelősséget sem vállal.

– A pályamű lehet már megjelent alkotás is.

– A pályázó szakmai előéletét (díjait, okleveleit, elismeréseit stb) a zsűri nem veszi figyelembe. Pályázat benyújtásával pályázó automatikusan tudomásul viszi a zsűri döntését.

– A zsűri nem ad ki tételes elemzést, kritikát, javaslatot a benyújtott pályázatról annak eredményéről.

– A zsűri, minden díjnyertest értesít a döntés megszületését követően.

– Az antológiába kerülésről a sikeres pályázókat emailben értesítjük.

– Amennyiben az adatlapon a szerző, szerzői művésznevet/álnevet is megjelöl, de azt nem tünteti fel a beküldött pályaművön, hogy milyen néven kerüljön közlésre a pályamű, úgy a közzététel a hivatalos nevén fog megtörténni. Utólagos reklamációt nem fogadunk el!

– A pályázat ideje alatt a pályázó értesítést kap a pályázat sikeres beérkezéséről, vagy arról, hogy hiánypótlás, vagy a pályázati kiírástól eltérő benyújtott pályázat esetén mi a teendője.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető az alábbi e-mail-címeken:

jelek.irodalmipalyazat.algyo@gmail.com, vagy a buby60@gmail.com

