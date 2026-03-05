Jelek 2026
A Süli András Művészeti és Irodalmi Alkotói Kör, Algyő Nagyközség Önkormányzata, valamint a GYEVIKULT Nkft. támogatásával pályázatot hirdet: JELEK 2026 Irodalmi Pályázat címmel.
A pályázat fővédnökei:
Molnár Áron Algyő nagyközség polgármestere
Kovács László Gyevikult Nkft. ügyvezető igazgatója
A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban
A pályázat e-mail-címe: jelek.irodalmipalyazat.algyo@gmail.com
Pályázók köre:
Pályázatunkra amatőr, kezdő és már publikáló szerzők tollából várunk irodalmi műveket. A beérkező alkotások vonatkozásában megkötés nincs.
Pályázni versekkel és novellákkal lehet. Korábban megjelent, vagy más pályázatokra benyújtott alkotások is küldhetők. Nem kell első közlés!
Csak magyar nyelvű pályázatokat fogadunk!
Pályázhatnak: hazai és határon túl élő alkotók.
Alsó életkori határ: betöltött 14. életév.
A pályázaton a szervezők, a zsűri tagjai és családtagjaik nem vehetnek részt. A Kör tagjaitól is várunk alkotásokat, ha nem kaptak megbízást valamelyik feladatkör elvégzésére.
Pályázat célja:
A tizedszer kiírt pályázatunk célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a magyar irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra. Célunk az irodalmi nyelv ápolása és ösztönzés irodalmi művek alkotására.
A pályázat lezárása után, a beérkezett alkotásokból antológia készül, melybe minden pályázó alkotása bekerül. Formátuma A/5 méret, Book Antiqua 10 betűmérettel. Minden pályázót megillet egy tiszteletpéldány a nyomtatott antológiából, melybe az alkotók és alkotásaik névsor szerint kerülnek szerkesztésre.
Mielőtt pályázatát benyújtja, kérem, figyelmesen olvassa el a pályázat feltételeit!
Pályázat kezdete: 2026. március 1.
Pályázat beküldési határideje 2026. július 15. 24.00 óra
Formai követelmények:
I. A pályázat benyújtásához ki kell tölteni a Google űrlapot, ahova fel kell tölteni a befizetés igazolását, a pályázat anyagát.
II. A pályázati anyagon fel kell tüntetni a pályázó nevét, vagy azt az írói álnevet, mellyel részt venni kíván.
III. Egy pályázó: vers kategóriában maximum 4 alkotással, novella kategóriában maximum 2 alkotással pályázhat. Ez azt jelenti, ha egy pályázó verssel és novellával is pályázni kíván, akkor négy verset és kettő novellát küldhet be a pályázati díj, művenkénti megfizetése mellett.
– A pályázónak, egy alkalommal, joga van arra, hogy a beküldött pályázatát módosítsa. Minden beküldött alkotáson fel kell tüntetni az alkotó nevét vagy azt a művésznevet, melyen az alkotását szeretné megjelentetni. Ha nem tünteti fel, akkor a pályázati nevén kerül az alkotása közzétételre és az Antológiába.
Egy mű maximális hossza: vers esetében maximum 60 sor novella esetén maximum 4 (négy) sorkizárt A/4 gépelt oldal lehet.
Hosszabb alkotásokat, csak a szervezők előzetesen kikért engedélyével lehet beküldeni.
IV. Formázási előírások:
– Pályaműveket kizárólag Word dokumentumban (doc vagy docx kiterjesztésben) fogadunk el
– A/4- es méret
– margók: 2,5 cm,
– betűtípus: Times New Roman 12
– sorköz: nincs térköz (sorkizárással)
Ettől eltérő formázást nem fogadunk el! A pályázati kiírás feltételeinek teljesítése a pályázó feladata és kötelessége! A szervezőknek nem feladata a pályamű megfelelő formátumra történő konvertálása!
V. Tartalmi követelmények: Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket a NMHH vagy a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak, illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai nézetek, más személyiségi jogainak megsértése stb.)
Ezeket, ha tudomásunkra jut töröljük. Az így elutasított pályaművek cseréjére nincs lehetőség. Erről minden esetben értesítjük a pályázót! A pályázó a befizetett pályázati díjat ebben az esetben nem követelheti vissza. A benyújtott pályázat tartalmáért a pályázó a felelős.
VI. Nevezési díj: 5000.- Ft/alkotás
A nevezési díjat átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásával egy időben a GYEVIKULT Nkft. 12067008- 01628446- 00100002 számú számlára. A pályázati díj benyújtott művenként értendő. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét. Befizetés után, minden pályázónak emailben küldjük el a befizetést igazoló számlát a NAV előírása szerint. Az összeget nem kell még egyszer rendezni, a számlával Önnek további teendője nincs! Nevezési díjat a pályázó nem igényelheti, pályázat kiírója pedig nem fizeti vissza, még abban az esetben sem, ha a beküldött pályaműve a kiírás pontjaiba ütköző okok miatt, törlésre kerül. A nevezési díj átutalásáról szóló igazolást fel kell tölteni a Google űrlap megfelelő rovatába.
Pályázati díjat kizárólag forintban fogadunk el, mert a kiíró nem tudja, és nem is kívánja, a konvertálás költségét átvállalni!
Külföldre antológiát csak a mindenkori érvényes postadíj megfizetése mellett postázunk! Amennyiben a külföldön élő pályázónak van magyarországi címe, kérjük adja meg, az Antológiát, a mindenkori belföldi postadíj felszámítása mellett oda küldjük. A postai díjat az Antológia elkészülte után kell megfizetni az erről szóló értesítést követően, a megadott számlaszámra.
VII. Változtatás joga: A kiíró a változtatás jogát fenntartja – a meghirdetettektől eltérően is dönthet. Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja.
VIII. Hozzájáruló nyilatkozat: A pályázó a pályázaton történő részvételével kijelenti, hogy azon, kizárólag saját írásával/írásaival vesz részt, az a saját szellemi terméke, – melyhez nem járult hozzá az AI igénybevétele – , a felhívásban foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát. Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait, a kiíró, korlátozás nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül – felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.
IX. Pályaművek zsűrizése: a kiíró által felkért szakmai zsűri.
A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!
X. A pályázati anyag publikálása: Minden pályázónak az érvényes alkotása megjelenik, az erre a célra létrehozott Jelek Irodalmi Pályázat Facebook oldalon.
XI. Eredményhirdetés: 2026. szeptember 26. 11.00 Algyői Faluházban megrendezésre kerülő irodalmi rendezvényen.
XII. Díjazás: A díjazás kategóriánként történik. A díjazottakat e- mailben is értesítjük.
I. helyezett: Elismerő oklevél + 60.000.- Ft
II. helyezett: Elismerő oklevél + 40.000.- Ft
III. helyezett: Elismerő oklevél + 25.000.- Ft
Pályázat ifjú tehetsége díj: Elismerő oklevél + 25.000.- Ft
Életműdíj: Elismerő oklevél + 25.000.- Ft
A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat és különdíjakat, vagy elismerő okleveleket is adományozhat.
XIII. Pótkötetek rendelése:
– A minden pályázónak ingyenesen járó egy antológia mellett lehetősége van pótkötetek rendelésére is. A pótkötetek kiegyenlítése ugyanarra a számlára történik, ahova a pályázó a pályadíjat befizette. Ennek a megrendelésnek a megfizetését külön kell kezelni, nem lehet a pályázati díjjal együtt rendezni.
– antológia pótpéldányok rendelésének lehetőségére minden pályázó az antológia elkészülte után külön értesítést kap.
– ha valaki attól teszi függővé a pótkötet rendelését, hogy pályaműve szerepel- e az antológiában, akkor a pótkötet megrendelést az információ tudomására jutást követően is megteheti
– a megrendelt antológia/antológiák utólagos lemondására nincs mód, hiszen az alkotók által lekötött darabszám alapján kerül az antológia a nyomdától megrendelésre.
A pótkötet ára: 5.000.- Ft/ kötet mely nem tartalmazza a postaköltséget. A pótkötetek rendelésének regisztrálására, csak a megrendeléssel egyidőben csatolt befizetési igazolás esetén van lehetőség. A befizetési igazolásnak tartalmaznia kell az időközben közölt postai költséget is, mely a rendelés darabszámával módosulhat.
Mivel a futárszolgálatok az egyszeri szállítás miatt nem hajlandók közreműködni, így a Magyar Posta „postán maradó” kézbesítését vesszük alapként figyelembe. Természetesen házhozszállítással is kérhető magasabb postai díjért!
Külföldre történő postázás esetén a megrendelés előtt kérem, tájékozódjon a pályázat kiírójánál, az aktuális postai díjszabásról. Külföldre csak az érvényes postai díjszabás megfizetése esetén postázunk!
XV. Pályázat érvényessége:
A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– Ha hiányosan érkezik be a kitöltött pályázati – Google – űrlap. Pl.: nem tartalmazza a pályázati díj megfizetését vagy a pályázat anyagát.
– nem magyar nyelvű a pályamunka;
– jogsértő tartalmú a pályamunka;
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményének a fentiekben felsoroltak alapján
– MNHH és a magyar jogszabályok szerint jogsértő a beküldött pályamű tartalma.
XVI. A közzététel főbb szabályai:
– az érvénytelen pályázatok nem kerülnek közzétételre – az érvénytelen pályázatok nem kerülhetnek bele az antológiába
– kizárólag a pályázó felelőssége az, ha olyan pályaművet nyújt be, mely más vagy mások személyiségi jogait sérti. A Zsűri ezt nem vizsgálja. Ha a tudomására jut, azonnal és indoklás nélkül törli a pályaművet a pályázati díj visszafizetése nélkül. A személyiségi jogok megsértéséből adódó jogviták esetén a pályáztatót felelősség nem terheli, az ilyen beküldött pályaműért, mivel erre rálátása nincs, így felelősséget sem vállal.
– A pályamű lehet már megjelent alkotás is.
– A pályázó szakmai előéletét (díjait, okleveleit, elismeréseit stb) a zsűri nem veszi figyelembe. Pályázat benyújtásával pályázó automatikusan tudomásul viszi a zsűri döntését.
– A zsűri nem ad ki tételes elemzést, kritikát, javaslatot a benyújtott pályázatról annak eredményéről.
– A zsűri, minden díjnyertest értesít a döntés megszületését követően.
– Az antológiába kerülésről a sikeres pályázókat emailben értesítjük.
– Amennyiben az adatlapon a szerző, szerzői művésznevet/álnevet is megjelöl, de azt nem tünteti fel a beküldött pályaművön, hogy milyen néven kerüljön közlésre a pályamű, úgy a közzététel a hivatalos nevén fog megtörténni. Utólagos reklamációt nem fogadunk el!
– A pályázat ideje alatt a pályázó értesítést kap a pályázat sikeres beérkezéséről, vagy arról, hogy hiánypótlás, vagy a pályázati kiírástól eltérő benyújtott pályázat esetén mi a teendője.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető az alábbi e-mail-címeken:
jelek.irodalmipalyazat.algyo@gmail.com, vagy a buby60@gmail.com
Forrás: pafi.hu