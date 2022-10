Karácsonyi rajzpályázat – Betlehemi jászol

A Hagyományok Háza Betlehemi jászol címmel rajzpályázatot hirdet gyermekek számára három korcsoportban.

Karácsony közeledtével talán minden évben megkérdezzük magunktól: mi a legtöbb és legnagyobb, amit gyermekeinknek ezen az ünnepen megadhatunk? Hogyan élhetjük át gyermekeinkkel együtt a karácsony előtti várakozás örömét és az ünnep igazi tartalmát? Hogy velük együtt újból megtanuljunk két létfontosságú dolgot: a várakozást és az ünneplést.

Ahhoz, hogy a gyerekekkel mi is átélhessük Jézus születésének misztériumát, idén a Hagyományok Háza rajzpályázatán a karácsony legősibb jelképének, a betlehemi jászolnak a megjelenítésére hívjuk most a kicsiket és a nagyokat. Krisztus születésének történetét már sokan, sokféleképp megjelenítették a szálláskereséstől kezdve a pásztorok és a napkeleti bölcsek jelenetéig. A kisded Jézust édesanyja, Szűz Mária jászolba fektette és pólyába takarta. Körülötte volt még apja, názáreti József is, de rajzpályázatunk lehetőséget biztosít gyerekeknek, hogy megrajzolják a napkeleti bölcseket, Gáspárt, Menyhért, Boldizsárt, a pásztorokat, a kisdedet lehelő állatokat, a bárányt, szamarat és az ökröt.

A rajzpályázat által:

• a tanulók képzelőereje, kreativitása fejlődik,

• a gyerekek megismerkednek életkori sajátosságainak megfelelő alkotói technikákkal,

• a tehetséges tanulók bemutatkozhatnak a határainkon átnyúló verseny keretében

A legszebb alkotásokat kiállítjuk, a zsűri által kihirdetett nyerteseket értékes díjakkal jutalmazzuk.

Korcsoportok:

1. kategória: óvodások

2. kategória: általános iskola 1-4. évfolyamai

3. kategória: általános iskola 5-8. évfolyamai

Nevezési feltételek

A rajzpályázatra szabadon választott méretű (max. A3) és technikájú (pl. vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika, stb.) művek nevezhetők, amivel meg tudod mutatni, hogy te hogyan képzeled el a betlehemi jászolt!

A tetszőleges technikával készített alkotásokat névvel, e-mail címmel, telefonszámmal és a készítő nevével, életkorával ellátva várjuk a Hagyományok Háza címére:

HAGYOMÁNYOK HÁZA

GALAMBOS ANNA

1251 Budapest, Pf. 23

A pályamunkák személyesen is leadhatók a Hagyományok Házában (1011 Budapest, Corvin tér 8.) keddtől péntekig 10 és 18 óra között.

Kérjük, a leadást megelőzően az alábbi linken regisztrálják az alkotásokat:

Csak a regisztrált pályázatokat áll módunkban befogadni!

Kérjük, szíveskedjenek minden alkotót és pályamunkát külön regisztrálni (amennyiben a kapcsolattartó több gyerek esetében ugyanaz a személy)!

Jelentkezési határidő: 2022. november 18. 23:59

A pályázat benyújtásával (az online jelentkezési lap beküldésével) a Pályázó (a pályázatot benyújtó nagykorú személy)

• elfogadja a jelen pályázati felhívás tartalmát, ezen belül elfogadja a részvételi feltételeket,

• szavatolja, hogy a pályázó gyermek a programban részvételre jogosult (a fenti korosztályokba tartozik, a pályázati anyagon feltüntetett kora valós, a rajzot ő készítette);

• amennyiben a pályázatot nem a gyermek törvényes képviselője be, a jelentkezési lapot kitöltő nagykorú személy (például pedagógus) szavatolja, hogy a pályázat benyújtásához és a gyermek adatainak kezeléséhez a gyermek törvényes képviselője is hozzájárult; és hogy ő maga jogosult a gyermek nevében a pályázat benyújtására;

• hozzájárul (és a törvényes képviselő hozzájárul) a saját és a pályázó gyermek adatainak a következő célok érdekében történő kezeléséhez: a megadott adatokat a Hagyományok Háza a pályázat elbíráláshoz, a nyertesek tájékoztatásához és a nyertesek nevének saját weboldalán történő feltüntetéséhez használja. A pályázatot beküldő tudomásul veszi, hogy saját és a gyermek adatai kezelésének egyéb feltételeit a Hagyományok Háza felhívására pályázatot, programra jelentkezést, támogatás iránti kérelmet benyújtók személyes adatainak kezeléséről szóló Adatkezelési Tájékoztató (https://hagyomanyokhaza.hu/hu/adatkezeles_palyazat) rendelkezései irányadóak.



