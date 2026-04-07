Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb társadalmi küldetései között tartja számon, hogy a Kárpát-medence magyar felsőoktatását összetartsa, és szakmai fejlődési és találkozási lehetőséget biztosítson a régió magyar ajkú egyetemi hallgatói és oktatói számára.

A rendezvény lehetőséget nyújt a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták számára, hogy anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Egyetemünk 2026-ban július 28- augusztus 02 között várjuk a határon túli magyar anyanyelvű hallgatókat a 29. Kárpát- medencei Nyári Egyetem rendezvényén.

Jelentkezési határidő: 2026. július 12.

Az idei rendezvényen két nagy szekció várja a határon túli magyar anyanyelvű hallgatókat:

Egyéni, Szervezeti és Társadalmi Fejlődés Szekció

XII. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia Szekció

A nyári egyetem munkanyelve a magyar. A KMNYE-re felvételt nyert hallgatók térítésmentesen vehetnek részt a programon (szállás, étkezés, szakmai programok, szabadidős programok) az egyes szekciókba a férőhelyek számától függően fogadunk jelentkezéseket. A teljes programon való aktív részvétel esetén a hallgatóknak 2 ECTS pontot ajánlunk, melyet a hallgatók a küldő egyetemükön ismertethetnek el. (KMNYE Oklevél)

Jelentkezés:

