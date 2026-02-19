Kincses Kultúróvoda 2026 – Pályázat

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Kincses Kultúróvoda 2026 felhívást.

A felhívás kódja: KKO-26.

A pályázat célja a résztvevő óvodák számára a „Kincses Kultúróvoda 2026” cím elnyerése és a szakmai programok megvalósításához szükséges fedezet biztosítása.

A Támogató kiemelt célja az, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse annak érdekében, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat, és a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2026. március 2. 16:00 óra

A pályázók köre továbbra is kiterjed a külhoni magyar óvodákra és külhoni magyar tannyelvű óvodai csoportokra, ezzel is erősítve a Kárpát-medencei magyar kulturális közösségek közötti együttműködést. A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású.

A felhívás az alábbi linken érhető el: Pályázati Felhívás

Letölthető dokumentumok:

1. sz. melléklet – Fenntartói nyilatkozat

2. sz. melléklet – Nevelőtestületi nyilatkozat

3. sz. melléklet – Együttműködési megállapodás

4. sz. melléklet – Részvételi nyilatkozat külhoni szervezeteknek

Nyilatkozat 3 éven belül benyújtott dokumentumokról

Nyilatkozat 90 napon belüli dokumentum változatlanságáról

Forrás: emet.gov.hu