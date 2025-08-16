Loop négyzet – Nyílt pályázati felhívás
Olyan egyedi, 20 másodperces loopolt mozgóképeket várunk, amelyeket egy négyfalas, immerzív kiállítótérben vetítünk le.
A tér maga is egy loop: 360 fokban körbeölel, a vetített tartalom pedig folyamatosan visszatér önmagába – ez a dupla hurok élménye.
A szakmai zsűri által kiválasztott műveket 3 perces vetítési rotációban mutatjuk be a Művészetek Háza Veszprém – f|x|r galériájában.
A loop nemcsak forma, hanem gondolat is.
Technikai paraméterek:
• Műfaji megkötés nincs: animáció, AI-generált tartalom, videó, kísérleti mozgókép – minden jöhet, ami a körforgásban gondolkodik.
• Leadási és vetítési formátum: (16:9) 4xHD vagy 4x4K (egy fal = egy videó) + hang
• Időtartam: pontosan 20 másodperc, loopolható formában
• Tér mérete: négyzet alapú vetítőtér, 420 cm oldalhosszúsággal
Díjazás:
A Loop Négyzet nemcsak bemutatkozási lehetőség, hanem verseny is, ahol a szakmai zsűri az alábbi díjakat ítéli oda:
- 1. helyezett: 300 000 Ft
- 2. helyezett: 200 000 Ft
- 3. helyezett: 100 000 Ft
- közönségdíj 100 000 Ft
A kiválasztott munkákat két hónapon keresztül vetítjük a galériánkban.
A díjak átadására a megnyitón kerül sor.
A vetítés ideje alatt a közönség szavazhat az általa legjobbnak ítélt műre. A tárlat zárásával kerül kiosztásra a közönségdíj.
Leadási határidő: 2025. szeptember 10.
A pályaműveket lehetőleg valamilyen fájlmegosztó alkalmazással juttassátok el hozzánk az alábbi címre:
fixirlab@gmail.com
Kérdések esetén kereshető: Áfrány Gábor – afranygabor@arthouseweb.hu
A kiállítás 2025. szeptember 27-én, szombaton 17 órakor nyílik.
Forrás: Facebook/Művészetek Háza Veszprém eseménye