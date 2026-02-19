Március 15. – Rajzpályázat

A Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás gyermekek számára március 15-e alkalmából.

A kezdeményezés célja, hogy a legfiatalabb generáció kreatív módon ismerkedjen meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és jelképeivel. A szervezők szeretnék, ha a gyerekek saját látásmódjukon keresztül, rajzaikban fejeznék ki gondolataikat, érzéseiket az ünnep kapcsán, és így személyesebb kapcsolatba kerülhetnének Magyarország történelmének egyik legmeghatározóbb korszakával.

A pályázat témája

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményei, hősei, nemzeti jelképei és az ünnepi hangulat megjelenítése rajzos formában.

Korcsoportok

A pályázatra az alábbi korosztályok jelentkezését várják:

Óvodások

Előkészítő – 4. osztályos tanulók

5–8. osztályos tanulók

Technikai tudnivalók

A pályaművek bármilyen rajz- vagy festészeti technikával készülhetnek – ceruzával, filctollal, zsírkrétával, vízfestékkel, temperával vagy egyéb kreatív megoldással. Egy pályázó egy alkotással nevezhet.

Beküldési határidő: március 15.

Az elkészült alkotásokat elektronikus formában várják a következő e-mail-címre:

heltai_gaspar@yahoo.com

A beküldéskor kérik feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, valamint az oktatási intézmény nevét, amelybe jár.

A beérkezett munkákat szakmai zsűri értékeli.

A szervezők bíznak abban, hogy minél több gyermek kap kedvet az alkotáshoz.

Kárpátalja.ma