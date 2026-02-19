Március 15. – Rajzpályázat
A Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás gyermekek számára március 15-e alkalmából.
A kezdeményezés célja, hogy a legfiatalabb generáció kreatív módon ismerkedjen meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és jelképeivel. A szervezők szeretnék, ha a gyerekek saját látásmódjukon keresztül, rajzaikban fejeznék ki gondolataikat, érzéseiket az ünnep kapcsán, és így személyesebb kapcsolatba kerülhetnének Magyarország történelmének egyik legmeghatározóbb korszakával.
A pályázat témája
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményei, hősei, nemzeti jelképei és az ünnepi hangulat megjelenítése rajzos formában.
Korcsoportok
A pályázatra az alábbi korosztályok jelentkezését várják:
- Óvodások
- Előkészítő – 4. osztályos tanulók
- 5–8. osztályos tanulók
Technikai tudnivalók
A pályaművek bármilyen rajz- vagy festészeti technikával készülhetnek – ceruzával, filctollal, zsírkrétával, vízfestékkel, temperával vagy egyéb kreatív megoldással. Egy pályázó egy alkotással nevezhet.
Beküldési határidő: március 15.
Az elkészült alkotásokat elektronikus formában várják a következő e-mail-címre:
heltai_gaspar@yahoo.com
A beküldéskor kérik feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, valamint az oktatási intézmény nevét, amelybe jár.
A beérkezett munkákat szakmai zsűri értékeli.
A szervezők bíznak abban, hogy minél több gyermek kap kedvet az alkotáshoz.