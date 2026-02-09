Meghirdette az idei Bolyai János Kutatási Ösztöndíj-pályázatot a MTA

Ismét lehet jelentkezni a Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított, teljesítmény-központú, magas presztízsű ösztöndíjára, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra. Ennek célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése.

A Bolyai-ösztöndíj hidat képez a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA doktorai és a fiatal kutatói generáció tagjai között. Fontos, hogy az utóbbiak számára a PhD-fokozat megszerzése után kiszámíthatóságot, tervezhetőséget biztosítson az önálló kutatói pálya megkezdéséig terjedő időszakban.

2026-ban várhatóan 155 kiváló kutató nyerheti el a Bolyai-ösztöndíjat.

Az idei évtől kezdődően a pályázóknak nyilatkozniuk kell a mesterséges intelligencia (MI) használatáról is a pályázat készítése kapcsán. Az erről szóló nyilatkozat letölthető a pályázati felhívásból.

További részletek ide kattintva olvashatók a pályázati kiírásban.

A pályázat elektronikus beadási határideje 2026. március 9. déli 12.00 óra.