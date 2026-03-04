Megjelent a Balassi Bálint-Ösztöndíjprogram

A Balassi Bálint-ösztöndíjprogramról szóló 606/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) pályázatot hirdet a diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató önkéntes oktatók számára a külföldön élő magyarok személyes és szakmai kötődésének erősítésére.

1. AZ ÖSZTÖNDÍJ CÉLJA, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a pályázaton elnyerhető ösztöndíjjal a nyertes pályázó külföldön élő magyarok személyes és szakmai kötődését, képzésüket, módszertani tudásuk megosztását és fejlesztését kívánja támogatni, valamint elősegíteni a magyar nyelv, történelem, kultúra, népművészet alapvető értékeinek átadására irányuló külhoni oktatás hatékonyabbá tételét.

2. AZ ÖSZTÖNDÍJ TARTALMA

A program a diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató önkéntes oktatóknak nyújt lehetőséget módszertani ismereteik megosztására és fejlesztésére. Az ösztöndíjas periódus 1 hónap. Az ösztöndíjat elnyerő külhoni magyar személy (a továbbiakban: ösztöndíjas) fő tevékenysége a benyújtott szakmai terve alapján történő felkészülés a magyarországi konferenciára, a jó gyakorlatok rendszerezése, bemutatásra való előkészítése, majd azok megosztása műhelymunka keretében a konferencián, illetve aktív részvétel a konferencia munkájában.

A magyarországi konferencia időpontja és helyszíne: 2026. május 27-30., Budapest

A konferencia várható témái:

– a hagyományőrzés,

– az oktatási folyamat lépései, a taneszközök és módszerek megfelelő használata,

– a tehetséggondozás kérdései,

– az egyes pedagógiai irányzatok helye és szerepe a XXI. századi elvárások fényében,

– a mesterséges intelligencia használata az oktatásban,

– óratervek, tanmenetek a Balassi-füzetek használatához.

Az ösztöndíjas köteles aktívan részt venni a programot lezáró konferencián annak teljes időtartama alatt és a munkáját bemutató előadást tartani.

3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázhat minden, a diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató önkéntes oktató, aki a magyar nyelv, történelem, népi kultúra oktatásával és megismertetésével kapcsolatos tevékenységet végez, és aktívan részt vesz az adott ország magyar közösségének életében. A pályázat benyújtásával a jelentkező vállalja, hogy – amennyiben elnyeri az ösztöndíjat – a konferencia szakmai programjának teljes időtartamára biztosítja a jelenlétét. Amennyiben az ösztöndíjas nem vesz részt a konferencia teljes szakmai programján, tehát vállalásának nem tesz eleget, időarányosan kevesebb összegű ösztöndíjban részesül.

4. KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATI ANYAGOK:

a) az 1. sz. mellékletben található pályázati adatlap hiánytalanul kitöltve, szerkeszthető .doc vagy .docx formátumban, valamint aláírva, szkennelve .pdf formátumban is,

b) a 2. sz. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával készített, aláírással ellátott szakmai terv szkennelve .pdf formátumban,

c) aláírással ellátott magyar nyelvű „Europass” típusú önéletrajz .pdf formátumban, valamint

d) vagy egy külhoni magyar szervezet, közösség vezető képviselőjének (külhoni magyar szervezet, cserkészet, iskola, alapítvány, egyház, elismert személy stb.), vagy a magyar külképviseletnek az ajánlása szkennelve .pdf formátumban.

Kérjük, hogy a fenti 5 db dokumentumot 5 db különálló mellékletként küldjék meg.

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A 4. pontban meghatározott pályázati anyagot 2026. március 18. déli 12:00 óráig (közép-európai idő /CET/) a modszertani.konferencia@mfa.gov.hu e-mail címre kell kizárólag elektronikus úton benyújtani. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Pályázat–MODKONF 2026. A jelentkezés akkor tekinthető teljesnek, ha kapott visszaigazolást a pályázat beérkezéséről.

A KKM a pályázati határidő lejárta után beérkezett, illetve formailag hibás vagy hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség. A jelentkezés pályázati anyag beérkezéséről szóló visszaigazoló e-mail birtokában tekinthető érvényesnek.

6. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

A pályázatok értékelését a KKM által működtetett öttagú bírálóbizottság végzi. A bírálóbizottság a beérkezett érvényes pályázatokat a 3. sz. melléklet szerinti bírálati szempontrendszer alapján rangsorolja. A szakmai tervre legfeljebb 100 pont adható. Azok a pályázók, akiknek terve nem éri el a 61 pontot, nem részesülhetnek ösztöndíjban. Amennyiben pontegyenlőség alakul ki, akkor az érintett pályázatok közül a bírálóbizottság tagjai egyéni döntéssel választják ki az ösztöndíjra jelöltet. A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki az elmúlt két évben nem vett részt a konferencián.

7. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A pályázatokról a döntést – a bírálóbizottság javaslatának figyelembe vételével – a külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus címükre küldött értesítéssel kapnak tájékoztatást.

A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM képzésekért, ösztöndíjakért és tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a pályázat befogadására vagy a pályázati döntés meghozatalára vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba ütközik. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia. Ugyanezen jogszabályhely rendelkezik a kifogás elbírálásának rendjéről is.

A pályázaton ösztöndíjat nyert személyek névsora nyilvános, a https://klebelsbergosztondij.hu/modszertani-osztondij honlapon kerül közzétételre. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra kerüljön.

Az ösztöndíjat elnyert személlyel a KKM ösztöndíjszerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 4.7. f) pontja értelmében adómentes. A pályázatot elnyerő személy tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele, hogy magyarországi forintalapú, illetve külföldi euró- vagy dollárkompatibilis devizaalapú bankszámlával rendelkezzen. Revolut számlát nem adhat meg a pályázó. Az ösztöndíjas vállalja a banki igazolás beszerzését attól a banktól, ahová az ösztöndíjat kéri utalni. A banki igazolás tartalmazza a számlavezető bank pontos nevét és címét, az IBAN bankszámlaszámot, a SWIFT-kódot, valamint azt is, hogy milyen devizában tud utalást fogadni. Az ösztöndíj digitális bankon keresztüli folyósítására nincs lehetőség. Az ösztöndíjas köteles a banki igazolást az ösztöndíj elnyeréséről szóló értesítést követő 15 naptári napon belül megküldeni a KKM részére.

Az ösztöndíjas nem jogosult az ösztöndíjra vagy annak egy részére, valamint kizárható a következő két év pályázati lehetőségeiből, amennyiben az ösztöndíjszerződésben foglaltakat megszegi.

A nyertes pályázó a szerződéskötéstől elállhat, amennyiben

– a körülményeiben a pályázat benyújtását követően olyan változás következik be, amely nem teszi lehetővé a programban való részvételt, s mindezt hitelt érdemlően igazolja,

– olyan információ jut a birtokába, amely a pályázat benyújtása előtt nem volt számára ismert, és annak ismerete esetén nem nyújtotta volna be a pályázatát, s mindezt hitelt érdemlően igazolni is tudja.

8. AZ ÖSZTÖNDÍJAS KÖTELEZETTSÉGEI:

Az ösztöndíjas köteles

– banki igazolást benyújtani arról, hogy magyarországi forintalapú, illetve külföldi euró- vagy dollárkompatibilis devizaalapú bankszámlával rendelkezik,

– részt venni a magyarországi konferencia munkájában 2026. május 27-30. között, valamint

– beszámolót készíteni a pályázatában benyújtott szakmai terv megvalósításáról 2026. június 5-ig.

9. AZ ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁSAI:

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető személyek száma legfeljebb 40 fő.

Az ösztöndíjasok differenciált ösztöndíjban részesülnek az önkéntes oktatás helyszínének (a város, ahol az iskola működik) távolsága alapján az alábbiak szerint:

távolság (légvonalban, kilométerben) az ösztöndíj mértéke

1-1999 km 200 000 HUF 2000-5000 km 250 000 HUF 5001-8000 km 300 000 HUF 8001-11000 km 400 000 HUF 11001-14000 km 500 000 HUF 14001 – 600 000 HUF

Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződés megkötését követően, a magyarországi programszakasz sikeres megvalósulása után, egyösszegben kerül kifizetésre az ösztöndíjas által megadott bankszámlaszámra. Az ösztöndíj összegén felül az ösztöndíjas a jelen pályázati felhívásban meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatosan költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel a KKM irányába.

10. PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A pályázat eredményéről szóló értesítés határideje: 2026. március 31. A pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a KKM a https://klebelsbergosztondij.hu/modszertani-osztondij/ honlapon teszi közzé.

11. TÁJÉKOZTATÁS

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztály

Kárpáti-Bátri Zita referatúravezető (telefon: +36-1-458-1703)

E-mail: modszertani.konferencia@mfa.gov.hu

12. A PÁLYÁZAT FORRÁSA

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatása cím.

Összeg: 15.000.000 Ft.

1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

A) Személyes adatok

Családnév

Keresztnév

Születési név

Állampolgárság

Születési hely és idő

Anyja születési neve

Lakcím

E-mail

B) Oktatói tevékenység

1. Melyik hétvégi magyar iskolában/magyar szervezetnél tanít jelenleg (hétvégi magyar iskola, magyar szervezet, misszió stb.)?

2. Kérjük, nevezze meg a szervezet elérhetőségét (postai cím, e-mail, weblap)!

3. Hány csoportban tanít? Hány főt? Milyen rendszerességgel?

4. Hány éveseket tanít?

5. Vannak-e homogén nyelvi szintű csoportjai? Ha igen, milyen szintűek?

6. Milyen nyomtatott tananyagokat használ?

7. Milyen saját tananyagokat, taneszközöket készít?

8. Jelenleg tanárként dolgozik főállásban, vagy dolgozott korábban? Milyen típusú iskolában? Mit tanít(ott)?

9. Volt az utóbbi 5 évben magyarországi továbbképzésen? Ha igen, akkor mikor és hol? Kérjük, adja meg a továbbképzést meghirdető szervezet nevét!

10. Milyen területen lenne a legnagyobb szüksége a konzultációra, segítségre?

1. Alulírott a pályázat beküldésével tudomásul veszem és elfogadom a pályázati felhívásban szereplő feltételek összességét, különös tekintettel az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázati felhívás szövegében meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeimre.

2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és a pályázathoz csatolt dokumentumokon az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

3. A pályázat beküldésével tudomásul veszem és elfogadom, hogy a KKM a személyes adataimat az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, hozzájárulásommal kezeli. Tudomásul veszem, hogy pályázatom elutasítása esetén a KKM személyes adataim kezelését megszünteti.

Dátum:________________________ Aláírás:______________________________ <név nyomtatott betűvel>

2. sz. melléklet

Szakmai terv

Kérjük, térjen ki szakmai tervében arra,

1. Melyek hétvégi iskolájának és a helyi magyar közösségnek a jellemzői (a gyerekek száma, a csoportok száma, a helyszín jellemzői, ellátottság stb.);

2. Milyen csoportokat (életkori és nyelvi összetétel, létszám) tanít jelenleg, és milyen csoportok oktatását tervezi a közeljövőben;

3. Milyen nyomtatott tananyagokkal, kész taneszközökkel tud a leghatékonyabban tanítani a csoportjában a hétvégi magyar iskolában;

4. Milyen tananyagok készítését tartja a legfontosabbnak;

5. Milyen nehézségekkel szembesül munkája során, mik ezekre a megoldási javaslatai;

6. Milyen kérdésekre szeretne választ kapni a magyarországi képzésen;

7. Milyen formában tervezi a magyarországi képzési szakaszban szerzett ismeretek továbbadását az otthoni közösségben;

8. Milyen formában látja hasznosíthatónak a magyarországi képzési szakaszban szerzett ismereteket az otthoni közösségben.

Dátum:________________________ Aláírás:______________________________ <név nyomtatott betűvel>

3. sz. melléklet

Bírálati szempontrendszer

Szakmai terv (összesen max. 100 pont)

Adható pontszámok:

A szakmai terv célja, várható szülőföldi hasznosulása: max. 70 pont

A megosztani kívánt gyakorlatok sokszínűsége: max. 10 pont

A szakmai terv kidolgozottsága: max. 20 pont

Azok a pályázók, akiknek szakmai terve nem éri el a 61 pontot, nem részesülhetnek ösztöndíjban.