Mesélő hangjegyek 2022 – rajzpályázat

A Liszt Ferenc Kamarazenekar egy évvel ezelőtt, 2021. májusában első alkalommal hirdette meg Mesélő hangjegyek elnevezésű rajzpályázatát, amelyre több mint 850 alkotás érkezett be. A sok pozitív visszajelzésre való tekintettel a gyerekeket idén is arra kérjük, hogy a megadott 3 darab közül válasszanak ki egyet, és rajzolják le, hogy számukra mit jelent, milyen történetet, emlékeket, érzéseket közvetít az adott zenemű. Pályázni bármilyen rajzzal (pl. konkrét történet, emlék lerajzolva vagy akár egy érzést, hangulatot tükröző absztrakt alkotás) lehet.

Kiknek szól a pályázat:

1. korcsoport: 1-4. osztályos tanulók

2. korcsoport: 5-8. osztályos tanulók

A zeneművek, amelyek közül lehet választani a rajz elkészítéséhez:

1. Svendsen: Románc

2. Mozart: D-dúr szerenád, “Serenata notturna”, zárótétel

3. Bizet-Scsedrin: Carmen-szvit (részlet)



Beküldés határideje: 2022. június 19. 24.00 óra

Eredményhirdetés: 2022. június 27. A nyertesek nevét a zenekar Facebook-oldalán tesszük közzé, illetve a nyerteseket a jelentkezéskor megadott e-mail címen keresztül értesítjük.

Közönségszavazás: 2022. június 22.-július 10.

A közönségszavazás eredményhirdetése: 2022. július 11. A nyertesek nevét a zenekar Facebook-oldalán tesszük közzé, illetve a nyerteseket a jelentkezéskor megadott e-mail címen keresztül értesítjük.

Beküldés módja:

E-mailben a [email protected] e-mailcímre a következő dokumentumokat kérjük megküldeni:

– pályamű kép formátumban (lehetőség szerint ne .pdf formátumban, hanem .jpg formátumban küldjék be az alkotásokat). Egy pályázó maximum 3 alkotással pályázhat, egy zeneműhöz csak 1 rajz küldhető be. Amennyiben több rajzot is beküldenek, kérjük, hogy a pályázati adatlapon jelezzék, hogy melyik rajz melyik zenemű alapján készült.

– a honlapról letöltött és kitöltött pályázati adatlapot word formátumban

– a honlapról letöltött és kitöltött, valamint aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot

Vagy a következő linken keresztül: https://forms.gle/r11qNQB7m6n9vLWz8

Nyeremény:

1-3. helyezett számára mindkét korcsoportban (a pályázó kiválaszthatja, hogy melyik nyereményt szeretné):

A. opció: “egyéni zeneóra” az LFKZ művészeivel az Óbudai Társaskörben (zenét tanuló diákok számára javasoljuk)

B. opció: online rajztanfolyam

Különdíj: Különdíjban részesül az az intézmény, amely esetében a pályázati kiírásban meghatározott korcsoportú tanulók közül a legtöbb diák vesz részt a rajzpályázaton. A legaktívabb iskola diákjai LFKZ koncertet nyernek. Az LFKZ művészei a nyertes iskola számára az adott iskolában egy minikoncertet adnak.

Közönségdíj: A beérkezett pályázatokat feltöltjük az LFKZ Facebook-oldalára, és mindkét korcsoportban a legtöbb lájkot szerző mű alkotója kiválaszthatja, hogy melyik nyereményt szeretné:

A. opció: “egyéni zeneóra” az LFKZ művészeivel az Óbudai Társaskörben (zenét tanuló diákok számára javasoljuk)

B. opció: online rajztanfolyam

A beérkezett műveket a Liszt Ferenc Kamarazenekar munkatársai értékelik az alábbi szempontok szerint:

– Eredetiség

– Ötletesség

– Kivitelezés

A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseket a [email protected] e-mailcímre kérjük megküldeni.

További információ: https://www.lfkz.hu/hu/hirek/mesel-hangjegyek-2022-rajzpalyazat

Forrás: pafi.hu