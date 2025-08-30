Műfordítás-pályázat

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár műfordítás-pályázatot hirdet önálló műfordításkötettel még nem rendelkező műfordítók számára.

Guillaume Métayer francia költő, irodalomtörténész Le Tartarin (ou Háry János) du ballon rond című versciklusából két rövid vers magyar fordítását várja a zsűri (Vörös István költő, műfordító, a zsűri elnöke, Szávai Dorottya irodalomtörténész, egyetemi docens, Imreh András költő, író, műfordító).

A versek ezen a linken olvashatók.

Díjak:

I. díj: 50 000 Ft

II. díj: 30 000 Ft

III. díj: 20 000 Ft

A díjak könyvutalvány formájában vehetők át.

A pályázat jeligés. A jeligével ellátott pályaműveket 2025. október 20-áig várjuk a következő e-mail-címre: muforditas@oszk.hu

Kérjük, hogy a fájl nevében szerepeljen a jelige, a levélben pedig írják meg nevüket.

A műveket doc-, docx-, .odt- vagy pdf-formátumban tudjuk fogadni.

A pályázók hozzájárulnak az általuk beküldött pályaművek interneten történő megjelentetéséhez.

Egy pályázó csak egy pályaművet küldhet be.

A pályázat eredményhirdetése, értékelése és az ünnepélyes díjátadó 2025. november 20-án lesz a könyvtár olvasótermében (Budapest V. kerület, Molnár u. 11.).

A rendezvény támogatói:

Magyar Fordítóház Alapítvány

Francia Intézet

További információk:

Pancsosz Alexandra

+36 1 232-3539

muforditas@oszk.hu

Az OIK a változtatás jogát fenntartja.

A költőről:

Guillaume Métayer (1972–) francia költő, irodalomtörténész, műfordító kutatásaiban francia, német, magyar összehasonlító irodalommal foglalkozik, valamint az irodalom és a filozófia közötti kapcsolatokra specializálódott. Évtizedek óta fordítja a magyar irodalom szerzőinek – például József Attila, Krúdy Gyula, Kemény István, Petőfi Sándor, Tóth Krisztina – műveit.

Forrás: oik.oszk.hu