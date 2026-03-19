Nagymamáink ízei – süteményversenyt hirdet a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága
Nagymamáink ízei címmel hirdetett süteményversenyt a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága. A verseny célja a hagyományos kárpátaljai sütemények népszerűsítése, mellyel a háziasszonyok hidat képeznek a különböző generációk között.
A verseny szabályai:
• Egy személy csak egy süteménnyel nevezhet.
• Jelentkezni a rózsahölgyek Facebook-oldalán üzenetben, vagy a rozsaholgyek.karpataljai@gmail.com email címen lehet. Jelentkezéskor meg kell adni a készítő nevét, a sütemény fantázianevét és receptjét.
• Kizárólag házi süteményeket várunk, cukrászati és bolti süteményeket nem áll módunkban értékelni.
• Sütemények értékelési szempontjai: külső megjelenés, tálalás, ízharmónia, állag, munkaigényesség.
Jelentkezési határidő: április 10.
A süteményeket a szervezet családi délutánján, április 14-én kell bemutatni.
A legjobb sütemények készítői értékes ajándékokkal gazdagodnak.
A sütemény értékelésének feltétele a készítő személyes jelenléte.