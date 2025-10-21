„Örökítsük meg!” – kisfilmpályázatot hirdet a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány
A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány új, fiatal alkotóknak szóló pályázatot hirdet „Örökítsük meg!” címmel.
A felhívás célja, hogy a 9–18 éves korosztály tagjai megörökítsék az idei ősz legszebb, legmeghittebb pillanatait – saját szemszögükből, rövid kisfilmek formájában.
Pályázati feltételek
Korhatár: 9–18 év
A kisfilm hossza: legfeljebb 3 perc
Bármilyen eszközzel készíthető, akár mobiltelefonnal is.
A beküldött műveket szakmai zsűri értékeli az ötlet eredetisége, a művészi érték, a technikai megvalósítás és a határidő betartása alapján.
Értékes élménydíj a legjobbaknak
A legtehetségesebb fiatal filmesek különleges jutalomban részesülnek: ellátogathatnak az ózdi Nemzeti Filmtörténeti Élményparkba, ahol testközelből ismerhetik meg a filmgyártás kulisszatitkait és a mozgókép történetét.
Az ősz pillanatai – a fiatalok szemével
A pályázat célja, hogy a gyerekek és fiatalok kreatívan, szabadon meséljék el, mit jelent számukra az ősz, hogyan látják a természet változásait, a mindennapok szépségeit vagy éppen az elmúlás csendjét.