Ferenc Viktória

Őszi gyakornoki lehetőség Ferenc Viktória EP-képviselő irodájában

Kárpátalja.ma Agora

Őszi gyakornoki programot hirdet Ferenc Viktória kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő irodája. A pályázatra felsőfokú végzettséggel, korszerű digitális ismeretekkel, valamint magyar, angol és ukrán nyelvtudással rendelkező, az Európai Parlament munkája iránt érdeklődő fiatalok jelentkezését várják 2026. szeptember 10-ig.

A jelentkezés feltételei:

  • Felsőfokú végzettség (MA)
  • korszerű digitális ismeretek
  • magyar, angol és ukrán nyelvtudás
  • érdeklődés az Európai Parlament tevékenysége iránt
  • tájékozottság az Európai Unió, Magyarország, Ukrajna valamint a kárpátaljai magyar közélet és politika terén
  • rugalmasság és önállóság nemzetközi környezetben
  • csapatszellem, megbízhatóság és pontosság

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

  • fényképes önéletrajz
  • motivációs levél

A pályázatokat 2026.szeptember 10-ig várják a következő e-mail-címre: [email protected]

Amit kínálnak:

  • brüsszeli/strasbourgi személyes munkavégzés
  • versenyképes gyakornoki díjazás
  • betekintés az Európai Parlament és az európai uniós intézmények működésébe
  • gyakorlati tapasztalatszerzés nemzetközi és politikai környezetben
  • részvétel az európai parlamenti képviselői iroda mindennapi szakmai munkájában
  • lehetőséget szakmai és személyes készségek fejlesztésére
  • tapasztalatszerzést kommunikációs, szervezési és szakmai feladatokban
  • kapcsolatépítési lehetőséget nemzetközi környezetben
  • fiatalos, dinamikus és együttműködő munkakörnyezetet
  • értékes szakmai tapasztalatot a későbbi hazai vagy nemzetközi karrierhez

Feladatok:

  • Bizottsági üléseken, konferenciákon és szakmai rendezvényeken való részvétel
  • Jegyezetek készítése
  • Háttéranyagok gyűjtése
  • Sajtószemle
  • Közösségi média feladatokban való részvétel (a videóvágási és videókészítési ismeretek előnyt jelentenek)

A pályázatok áttekintését követően a kiválasztott jelentkezőkkel online interjúra is sor kerül.

A pályázat végeredményét előreláthatólag 2026. szeptember 20-án teszik közzé.

ferencviktoria.eu

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