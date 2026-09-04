Őszi gyakornoki lehetőség Ferenc Viktória EP-képviselő irodájában
Őszi gyakornoki programot hirdet Ferenc Viktória kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő irodája. A pályázatra felsőfokú végzettséggel, korszerű digitális ismeretekkel, valamint magyar, angol és ukrán nyelvtudással rendelkező, az Európai Parlament munkája iránt érdeklődő fiatalok jelentkezését várják 2026. szeptember 10-ig.
A jelentkezés feltételei:
- Felsőfokú végzettség (MA)
- korszerű digitális ismeretek
- magyar, angol és ukrán nyelvtudás
- érdeklődés az Európai Parlament tevékenysége iránt
- tájékozottság az Európai Unió, Magyarország, Ukrajna valamint a kárpátaljai magyar közélet és politika terén
- rugalmasság és önállóság nemzetközi környezetben
- csapatszellem, megbízhatóság és pontosság
A pályázathoz szükséges dokumentumok:
- fényképes önéletrajz
- motivációs levél
A pályázatokat 2026.szeptember 10-ig várják a következő e-mail-címre: [email protected]
Amit kínálnak:
- brüsszeli/strasbourgi személyes munkavégzés
- versenyképes gyakornoki díjazás
- betekintés az Európai Parlament és az európai uniós intézmények működésébe
- gyakorlati tapasztalatszerzés nemzetközi és politikai környezetben
- részvétel az európai parlamenti képviselői iroda mindennapi szakmai munkájában
- lehetőséget szakmai és személyes készségek fejlesztésére
- tapasztalatszerzést kommunikációs, szervezési és szakmai feladatokban
- kapcsolatépítési lehetőséget nemzetközi környezetben
- fiatalos, dinamikus és együttműködő munkakörnyezetet
- értékes szakmai tapasztalatot a későbbi hazai vagy nemzetközi karrierhez
Feladatok:
- Bizottsági üléseken, konferenciákon és szakmai rendezvényeken való részvétel
- Jegyezetek készítése
- Háttéranyagok gyűjtése
- Sajtószemle
- Közösségi média feladatokban való részvétel (a videóvágási és videókészítési ismeretek előnyt jelentenek)
A pályázatok áttekintését követően a kiválasztott jelentkezőkkel online interjúra is sor kerül.
A pályázat végeredményét előreláthatólag 2026. szeptember 20-án teszik közzé.
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