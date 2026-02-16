Pályázat a szórványvidéken oktató pedagógusok részére
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség pályázatot hirdet egyszeri vissza nem terítendő támogatásra (ösztöndíjra) Ukrajnában szórványvidéken működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási-nevelési intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógusok részére, akik a 2025/2026-os tanévben létesítettek vagy folytatnak munkaviszonyt az állandó lakóhelyüktől legalább 40 km-es távolságra található közoktatási intézményben.
A támogatás célja
A kárpátaljai magyar közösség megmaradását és anyanyelvhasználatát biztosító alapfeltételek között a magyar tanítási nyelvű közoktatási tevékenység szakmai és személyi feltételeinek biztosítása. A célok teljesülése érdekében a közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatására a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség pályázatot hirdet meg.
A támogatásra jogosultak köre
Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki:
Kárpátalján szórványvidéken (1) működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási-nevelési intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógus,
- adószámmal rendelkezik,
- rendelkezik a nevére szóló, UAH fogadására alkalmas fizetési számlával,
- a 2025/2026-os tanévben létesített vagy folytat munkaviszonyt az állandó lakóhelyétől legalább 40 km-es távolságra (egy irányban) található közoktatási intézményben.
Az igényelhető támogatás mértéke
1. A támogatás összege személyenként a 2025/2026-os tanévre bruttó 900.000,- forintnak megfelelő UAH.
2. A Támogató a támogatási összeget banki átutalás útján teljesíti a kedvezményezett fizetési számlájára a ledolgozott tanév végén.
3. 3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási kérelmek benyújtásának módja
A jelen felhívás alapján igényelhető támogatásra 2026. február 16. – 2026. március 16. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.
A támogatási kérelmet elektronikus úton (szkennelt változatban, levél tárgya: Szórványtámogatás) vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi címre:
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
90202 Beregszász, O. Kobiljanszka u. 17.
e-mail: pedagogusszovetseg@gmail.com
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló fenti határidő elmulasztása jogvesztő!
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok
1. Támogatási kérelem (Adatlap) http://bit.ly/40apuPF
A támogatási kérelem (Adatlap) http://bit.ly/40apuPF a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség honlapjáról tölthető le. (www.kmpsz.uz.ua)
2. A támogatási kérelem mellékletei:
– érvényes személyazonossági igazolvány fénymásolata;
– adóazonosító számot igazoló okmány fénymásolata;
– diploma vagy diákok esetén hallgatói jogviszonyt igazoló okirat fénymásolata;
– munkáltatói igazolás eredeti példánya (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a pedagógus munkaviszonyáról);
– szakmai önéletrajz;
– igazolás a kérelmező nevére UAH fogadására alkalmas fizetési számláról.
Hiánypótlás
Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget, a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Támogatási kérelem elbírálási és eljárási rendje
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség:
- ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e az érvényességi feltételeknek,
- ha szükséges, hiánypótlási értesítést küld az érintett kérelmezőnek,
- az érvényes támogatási kérelmek alapján dönt a támogatások odaítéléséről.
A támogatási jogviszony létrejötte
Az érvényes támogatási kérelmet benyújtó személyek részére a jóváhagyó döntést követően a Támogató támogatói szerződést bocsát ki. A Támogató a támogatási kérelemmel kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak sincs helye.
A támogatásigénylési csomag elemei
Támogatási kérelem (Adatlap) http://bit.ly/40apuPF, valamint annak kötelező mellékletei.
A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdésekre az alábbi elérhetőségeken kérhető tájékoztatás:
E-mail: pedagogusszovetseg@gmail.com
Telefon: (+380) 66 537 9183
(1)] Szórványtelepülésnek számít: Nagyberezna, Ungvár, Szerednye, Szolyva, Munkács, Alsókerepec, Bakos, Királyháza, Huszt, Bustyaháza, Taracköz, Técső, Terebesfejérpatak, Gyertyánliget, Nagybocskó, Rahó, Kőrösmező