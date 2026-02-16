Pályázat a szórványvidéken oktató pedagógusok részére

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség pályázatot hirdet egyszeri vissza nem terítendő támogatásra (ösztöndíjra) Ukrajnában szórványvidéken működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási-nevelési intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógusok részére, akik a 2025/2026-os tanévben létesítettek vagy folytatnak munkaviszonyt az állandó lakóhelyüktől legalább 40 km-es távolságra található közoktatási intézményben.

A támogatás célja

A kárpátaljai magyar közösség megmaradását és anyanyelvhasználatát biztosító alapfeltételek között a magyar tanítási nyelvű közoktatási tevékenység szakmai és személyi feltételeinek biztosítása. A célok teljesülése érdekében a közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatására a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség pályázatot hirdet meg.

A támogatásra jogosultak köre

Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki:

Kárpátalján szórványvidéken (1) működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási-nevelési intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógus,

adószámmal rendelkezik,

rendelkezik a nevére szóló, UAH fogadására alkalmas fizetési számlával,

a 2025/2026-os tanévben létesített vagy folytat munkaviszonyt az állandó lakóhelyétől legalább 40 km-es távolságra (egy irányban) található közoktatási intézményben.

Az igényelhető támogatás mértéke

1. A támogatás összege személyenként a 2025/2026-os tanévre bruttó 900.000,- forintnak megfelelő UAH.

2. A Támogató a támogatási összeget banki átutalás útján teljesíti a kedvezményezett fizetési számlájára a ledolgozott tanév végén.

3. 3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási kérelmek benyújtásának módja

A jelen felhívás alapján igényelhető támogatásra 2026. február 16. – 2026. március 16. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelmet elektronikus úton (szkennelt változatban, levél tárgya: Szórványtámogatás) vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi címre:

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

90202 Beregszász, O. Kobiljanszka u. 17.

e-mail: pedagogusszovetseg@gmail.com

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok

1. Támogatási kérelem (Adatlap) http://bit.ly/40apuPF

A támogatási kérelem (Adatlap) http://bit.ly/40apuPF a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség honlapjáról tölthető le. (www.kmpsz.uz.ua)

2. A támogatási kérelem mellékletei:

– érvényes személyazonossági igazolvány fénymásolata;

– adóazonosító számot igazoló okmány fénymásolata;

– diploma vagy diákok esetén hallgatói jogviszonyt igazoló okirat fénymásolata;

– munkáltatói igazolás eredeti példánya (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a pedagógus munkaviszonyáról);

– szakmai önéletrajz;

– igazolás a kérelmező nevére UAH fogadására alkalmas fizetési számláról.

Hiánypótlás

Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget, a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Támogatási kérelem elbírálási és eljárási rendje

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség:

ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e az érvényességi feltételeknek,

ha szükséges, hiánypótlási értesítést küld az érintett kérelmezőnek,

az érvényes támogatási kérelmek alapján dönt a támogatások odaítéléséről.

A támogatási jogviszony létrejötte

Az érvényes támogatási kérelmet benyújtó személyek részére a jóváhagyó döntést követően a Támogató támogatói szerződést bocsát ki. A Támogató a támogatási kérelemmel kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak sincs helye.

A támogatásigénylési csomag elemei

Támogatási kérelem (Adatlap) http://bit.ly/40apuPF, valamint annak kötelező mellékletei.

A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdésekre az alábbi elérhetőségeken kérhető tájékoztatás:

E-mail: pedagogusszovetseg@gmail.com

Telefon: (+380) 66 537 9183

(1)] Szórványtelepülésnek számít: Nagyberezna, Ungvár, Szerednye, Szolyva, Munkács, Alsókerepec, Bakos, Királyháza, Huszt, Bustyaháza, Taracköz, Técső, Terebesfejérpatak, Gyertyánliget, Nagybocskó, Rahó, Kőrösmező

Forrás: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség